La grandeza del relevo mixto

Vamos a hablar de marcha. De marcha atlética. Estoy con María Pérez cuando dice que «eliminar el relevo mixto de los Juegos supone una falta ... de respeto». De hecho, estoy con nuestra atleta universal en todo lo que dice, que me parece un modelo de cordura, sensatez y sentido común desde hace años. Pero esto es una tropelía particularmente lacerante.

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no habrá relevo mixto, una prueba que, sigo copiando a María, «era un símbolo de avance, igualdad, trabajo en equipo entre el hombre y la mujer y diversidad cultural. Unía generaciones, abría puertas y mostraba una imagen moderna y emocionante de nuestra disciplina». ¡Amén!

Pocas veces tienen hombres y mujeres la posibilidad de competir juntos. En atletismo, los relevos mixtos son la única posibilidad de hacerlo. Y es un gustazo verte frente a la tele animando a grito pelado a esas y esos atletas que compiten juntos bajo una misma bandera. Modernidad, efectivamente. Una apuesta por la igualdad. ¡Respeto! El pasado verano me vi la competición entera de María, aquellas vueltas con la Torre Eiffel como testigo de sus gestas. Cuánta pasión. Cuánta emoción. Se podrá pensar que somos unos ventajistas al criticar esa decisión del COI por perder la posibilidad de conseguir metales. Podría ser. Pero este lamento no viene de ahí. No es nada utilitarista, cuantitativo ni pragmático. Es, como decía María, el lamento por un retroceso, por un paso atrás en la igualdad entre deportistas, entre hombres y mujeres.

Mal, pésimo mensaje del COI, especialmente en estos tiempos tan convulsos. No voy a dejarme llevar por la conspiranoia más conspicua, pero que los próximos Juegos Olímpicos se vayan a celebrar precisamente en los Estados Unidos de Trump… En fin.

Por cierto, en Semana Santa, más tranquilos y sosegados, hablaremos del festival Play Granada, que auna cine, literatura y deporte. Ardo por escuchar a Saúl Craviotto y a Sebastián Álvaro, de 'Al filo de lo imposible'.