Fundido en blanco

No sé si estoy a favor o en contra, sinceramente se lo digo. Indiferente no me deja, que por eso escribo estas líneas. Pero un ... poco de pereza trufada de ansiedad sí que me da. Ayer se celebró la Noche en Blanco, un año más, y había programadas más de 300 actividades culturales —y menos culturales— en Granada. ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo un éxito por la vibrante escena local o como un empacho de tomo y lomo, excesivo a todas luces?

A las horas a las que escribo estas líneas todavía no sé qué hacer cuando termine el partido de nuestro Covirán, que ése, seguro que no me lo pierdo. Me debato entre tirar para el centro al salir del Palacio de los Deportes y entregarme a la vorágine en blanco o tomarme una cañita en alguno de los bares aledaños al recinto deportivo y, sin salir del Zaidín, volverme a casa a ver una película retrepado en el sofá y leer un rato.

Insisto: tengo más dudas que certezas. No sé si es buena idea hacer coincidir en un mismo sábado de primavera la Feria del Libro, el Día de los Museos, Desgranando Ciencia y la Noche en Blanco. Además de todo el resto de programación cultural propia de las fechas. ¡No habrá días! O lo mismo es precisamente eso lo que se busca, la cantidad a ultranza. ¡Para acabar fundidos!

Como les decía, me da pereza pensar en las calles atestadas de gente. Otros años era complicado moverse por según qué sitios y el follón enmascaraba el sonido de la música. Por otra parte, me da regomello quedarme en casa y perderme toda esa vidilla. El famoso FOMO, siglas de 'Fear of missing out' o, en román paladino, miedo a dejar pasar una buena oportunidad, a perderte algo chulo por no estar en el ajo.

Luego me acuerdo de HOMO, que cambia el Fear por Happy, transformando el miedo en felicidad, y me relajo. Lo mismo, la auténtica gozadera es precisamente eso: pasar de todo y quedarse en casa.

Pero como uno es uno y sus incongruencias y contradicciones, lanzo una propuesta final: ¿qué tal, en lo más crudo del crudo invierno, organizar una Noche en Negro? A esa sí que me apuntaría. ¡Con los ojos cerrados!