La cosa fecal
Jesús Lens
Jueves, 2 de octubre 2025, 23:11
Ha sido escribirlo y empezar a olerme mal. La cosa fecal. ¡Qué ascazo! Podrían ustedes pensar que se trata de algo metafórico, sobre las cloacas ... del estado o el lodazal de las redes sociales en que los bulos, el insulto y la polarización campan a sus anchas.
Pero no. De lo que venía a hablarles es de aquellas concentraciones de aguas fecales que obligaron a cerrar hasta por tres veces la playa de Carchuna a la altura de la Perla y, creo recordar, otras dos veces una playa de Salobreña. ¿Sabe alguien ya cómo y por qué se produjeron? La pregunta es retórica, obviamente. De haberse sabido, estaría publicado. Y, de momento, nada de nada.
Cuando el primer cierre en Carchuna, leí comentarios que culpaban a algún crucero que, de forma subrepticia, habría vaciado sus sentinas, aprovechando para poner a parir la política comercial del Puerto de Motril para con estos grandes barcos. Cuando a las pocas semanas volvió a pasar lo mismo, nadie osó repetir la conspiranoica teoría anticrucerista. El enemigo, claramente, estaba en casa.
El presidente de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda, Juan Alberto Ferrer, puso denuncias tanto en Fiscalía como en el Seprona, sin que hayan tenido efecto hasta la fecha. ¿Qué pasa y por qué? ¿Y en Salobreña, donde la situación es cíclica verano tras verano? Y es que ya hay quien duda hasta de los propios análisis de la delegación Territorial de Salud y Consumo que provocan los cierres de las playas granadinas.
Se me hace extraño, en estos tiempos de drones ubicuos, inteligencia artificial desbocada, supercomputación cuántica y satélites multimedia repartidos por todo el espacio, que no se sepa el origen de los vertidos que, hasta por tres veces en un mismo verano, les han jodido la vida a los vecinos y turistas de la Perla y alrededores.
Verás tú que va a ser necesaria la filtración de algún audio de Koldo para ponernos en la pista. O de Villarejo. Porque, desde luego, las autoridades ¿competentes? no parecen estar por la labor.
El verano 2025 ya está echado, por mucho calor que siga haciendo, que nadie diría que estamos en octubre y en otoño. Pero es inadmisible el daño que se ha hecho a la imagen de Carchuna-Calahonda en general y a los dueños de chiringuitos y otras infraestructuras turísticas en particular. ¿Llegará alguna respuesta antes de la próxima primavera?
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión