¡Eureka, Europa!

Hasta que llegué a quinto de carrera, siempre pensé que había estudiado Derecho por falta de vocación y por las famosas salidas, esa sobada excusa. ... Entonces me matriculé en la primera edición de una asignatura voluntaria, Derecho Comunitario, que pusieron en marcha Diego Liñán Nogueras y su equipo; y todo cobró sentido. ¡Qué armazón técnico-jurídico tan portentoso! Con sus carencias, claro. Sobre todo, el déficit democrático. Pero qué gozada fue entender cómo se gestó la Unión Europea, cómo funcionaba, sus poderes y contrapoderes y, sobre todo, su vocación de futuro, integradora y solidaria. Luego llegaron el Euro, la crisis económica y el salvador 'Whatever it takes' de Supermario. Pero también el euroescepticismo, el Brexit y la entrada en la UE de países con cuestionable vocación europeísta. Demasiada prisa, ansia y ambición, quizá.

El jueves estuve escuchando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el muy democrático Salón Caballeros XXIV de La Madraza, invitado por la Sociedad Fabiana Española. Mientras hablaba, las Bolsas de medio hundo se venían abajo en un nuevo Jueves Negro. Habló, claro, del meteorito Trump y de la fugacidad que le augura al fenómeno… siempre que la ciudadanía reaccione. Y ahí fue donde abogó, además de por el compromiso de los intelectuales y los filósofos, por más Europa. Señaló que se ha abierto un gran espacio intelectual y político que está por llenar dado que Estados Unidos ha renunciado al liderazgo mundial, abriéndose una crisis de identidad muy profunda en el país. Hay que renovar intelectualmente el proyecto europeo abriendo un gran debate de ideas, público, que estamos en un momento decisivo; señaló Zapatero, que defendió el europeísmo a ultranza y más integración en la UE, que no habrá otro momento como éste. ¡Eureka! Es el momento de Europa.

