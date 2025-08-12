Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

España en llamas

Jesús Lens

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 22:14

El lunes por la noche antes de dormir me guasapeé con dos amigos. Uno vive en Tres Cantos y no sabía si estaría allí o ... de vacaciones. Estaba. Y me dijo que vio el comienzo del incendio al salir del gimnasio, pero que el viento arrastró las llamas en dirección contraria a su casa. En ese sentido, bien. En todos los demás… Un hombre agonizaba en esos momentos, con el 98% de su cuerpo quemado. Murió a la mañana siguiente. El fuego le sorprendió tratando de salvar a unos caballos.

