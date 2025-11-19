Elogio de la prensa local

Me superan los titulares y las portadas de la prensa nacional. No soy de vivir con la cabeza bajo tierra, siguiendo el ejemplo de las ... avestruces, pero hay Cerdán, Mazón, Ábalos, Koldo o García Ortiz por encima de mis posibilidades. Tampoco es que me tenga precisamente por un Maciste, pero siempre fui de buenas hechuras. De un tiempo a esta parte, sin embargo, la actualidad política y judicial de nuestro país me aplasta inmisericordemente.

Les confieso que lo de la Paqui y El Corte Inglés, donde todos la conocían, le aporta una fascinante dosis berlanguiana al tema de la pestilente corrupción que nos anega, pero no es suficiente para mitigar el hastío al volver a leer 'Cerdán' en los titulares, una y otra vez. ¡Y ahora tenemos lo de la Diputación de Almería, un nuevo caso de corrupción por la compra de mascarillas que salpica al PP! El trinque como vía para superar diferencias ideológicas. Eso sí es transversalidad.

Y está ese periodismo de aniversario del que también habría que hablar. Todos los meses es el 50, el 25 o el 10 aniversario de algún acontecimiento y menudo despliegue para hacernos viajar al pasado una y otra vez.

Mientras esos temas y nombres okupan todo el espacio y el tiempo, la vida sigue y ahí está la prensa local para contarlo, buscándole un siempre imprescindible hueco a las cosas normales del día a día. Esa prensa también nos habla de la última hora del 'Caso Mascarillas' almeriense, de la puesta en libertad de Cerdán y de las nuevas pistas sobre el cuñado granadino de la trama; pero no sólo eso.

En IDEAL tenemos información pormenorizada sobre los presupuestos de la Diputación para el año que viene, un tema capital de toda capitalidad. Y no sólo cultural. Y sobre la Senda Litoral, que todavía no he pateado, pero que ya es uno de mis propósitos para 2026.

Y una noticia preciosa: la apertura de una tienda de alimentos que también funciona como bar en el pueblo alpujarreño de Notáez por parte de una familia argentina. 'El que faltaba' le han puesto como nombre al establecimiento, con un deje de humor e ironía. Ofrecen platos españoles y otros argentinos y elaboran artesanalmente diferentes productos, incluyendo pan. ¡Ya me han ganado! Ahora sólo me queda ubicar Notáez y Almegíjar en el mapa de la provincia y organizar una visita. ¿Alguien se anima?