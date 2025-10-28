Dreams: soñar, pensar, discurrir

Me llevo tal caudal de notas, ideas y conversaciones del Dreams de Gijón que me va a costar aterrizarlas, rumiarlas y digerirlas. ¡Qué barbaridad! Se ... lo conté cuando escribí de Madrid Fusión, el congreso gastronómico más importante del mundo junto a San Sebastián Gastronomika: me flipa el escenario, el formato y la propuesta de ese Dreams que nos invita a pensar en la alimentación del futuro.

Así que, cuando mi querido Félix Rivadulla me invitó a subir a Asturias para participar en una edición concentrada de Dreams en la Laboral, no lo dudé: ¡si tu me dices ven, lo dejo todo! ¡Y qué jornada! Impacto total.

La semana pasada, durante los Premios Nacionales de Gastronomía celebrados en Granada, los mayores aplausos, los más sonoros y entusiastas; los cosechó Pilar Pascual, una joven agricultora y ganadera, ingeniera agrícola y gran comunicadora. Al recibir el premio Talento Joven 'Alimentos de España' se metió al público en el bolsillo con un encendido y entusiasta canto al sector primario, la auténtica despensa de nuestro país.

En Gijón, la igualmente joven Elena Burillo, toda una agroinfluencer, animaba a los cocineros a caminar de la mano de los agricultores, ganaderos y pescadores ya que los platos que salen de sus cocinas solo son posibles gracias a su denodado trabajo, tantas veces sordo, invisible y olvidado cuando no directamente minusvalorado y hasta despreciado. Puentes que se tienden.

Me vuelvo a Granada con la sensación de haber estado en el meollo de lo más interesante, nuevo y rabiosamente actual de lo que está pasando en la gastronomía mundial. Por este Dreams asturiano ha pasado gente de la cocina, la ciencia, la comunicación, la investigación y el activismo social. Se ha hablado de memoria y raíces, conectándolas con la investigación y la innovación. De agricultura no ya sostenible, sino regenerativa. De máximo aprovechamiento, lucha contra la gentrificación y defensa del medio ambiente.

Uno de los ponentes fue nuestro Juan Francisco Delgado, siempre en la vanguardia tecnológica aplicada a la agroindustria. Su ponencia sobre 'La IA y los alimentos del futuro: ¿Cómo comer sano, rico y nutritivo en la Luna?' provocó un agitado debate que, a buen seguro, tendrá continuidad en el próximo Dreams de Madrid Fusión, a comienzos de 2026.

¿Saben una cosa que me da coraje? Que este Dreams tan fabuloso pudo haberse celebrado en Granada. Pero la propuesta no tuvo acogida. ¡Ay, los silencios, qué elocuentes son a veces!