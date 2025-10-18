División de opiniones

Imbecilidad. ¡Qué imbecilidad! ¡Qué estupidez y qué absurdez! Pongo al taxista que me llevaba del Zaidín a la Carrera del Darro por testigo de que ... esas eran mis palabras, suavizadas, ayer sábado a eso de las doce del mediodía.

Iba a una boda e iba tarde. ¡Cómo no, con todo el centro cortado por la cosa esa de los karts y los influencers! El taxista echaba espumarajos por la boca y yo también. No voy a repetir mis gruesas palabras e insultos varios, pero el mensaje era claro: era un día para quedarse en el barrio y no cruzar el Genilsisipi. O para irse a la costa. O a la Alpujarra. O a donde c… fuera siempre que no fuera al centro de Granada.

A eso de las seis y media de la tarde, y le pueden echar la culpa a la cerveza y al vino, flipaba con el ambiente que había en ese mismo centro. Gente joven a punta pala. Piercings, tatuajes y pelos muy locos. Chaveas disfrazados de Spiderman, chaveas disfrazados de personajes del manga y chaveas disfrazados de sí mismos. Y mismas.

Entonces me asomé a las redes sociales. El Facebook y su entorno viejuno y de muertos vivientes tronaba contra los karts y contra… ya lo he dicho antes. Y contra Saiko y su música. Y contra los cortes de tráfico. Y contra todo y contra todos, básicamente. Mirabas el Instagram y era otra cosa. Buen rollo y diversión a raudales.

A las horas en punto, me sentía como los del Facebook, todo iracundo, crítico y hastiado. ¡Pero esto como va a ser! Que la gente de la boda que venía de fuera no pudo acceder cómodamente a los apartamentos contratados y los taxis tenían que dar unos rodeos quepaqué. ¿Y la mierda de los cochecicos esos? ¿Y los influencers, esos vagos que no aspiran nada más que a hacerse famosos sin pegar un palo al agua?

A las horas y media, caminando por el centro, me encantó ver otro ambiente diferente y escuchar una música que, motu propio, jamás escucharía. Que personalmente no me gusta ni me dice nada, pero que me encanta que arrastre a multitudes de veinteañeros.

Lo mismo que me cabreaba que me hubieran hurtado 'mi' ciudad, estaba feliz viendo cómo era la ciudad de esa chavalería que, por lo general, habita los márgenes, los polígonos y los parques de los barrios.