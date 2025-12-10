Un día sin escándalos
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:15
Lo que sería noticia, pero noticia de verdad, sería un día en que no saltaran escándalos protagonizados por políticos y en el que no hubiera ... acusaciones, detenciones y/o dimisiones. ¿Se imaginan? A mí me cuesta. Y miren que cada vez me gusta más la ciencia ficción, pero es que ni por esas. Habría que echarle hondonadas de imaginación a la cosa…
Escribo estas líneas a eso de las seis de la tarde y en la web de IDEAL conviven los siguientes titulares: «Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados». «Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa». «El PSOE confirma la denuncia de acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo». «El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras una denuncia por acoso sexual y malversación». «El equipo de gobierno de Baza niega haber llamado «hija de puta» a la concejala Lidia Sánchez». «El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas».
Y otro que no va en el mismo sentido, pero que también duele: «Nuevo cruce de acusaciones entre PSOE y PP por la crisis de la Policía Local en Granada».
En serio: ¿qué les dan? Mi pregunta es: ¿llegan ya así a los partidos o es su estructura la que provoca estos monstruos? Corrupción, acoso y abuso sexual, insultos e improperios… ¡Foh!
Y luego, que si la juventud patatín y que si la juventud patatán. ¿Pero se oyen y se ven ellos a sí mismos y a sus colegas y compañeros en el supuesto desempeño de sus funciones?
Lo sé, lo sé. Estoy bordeando la cuestión de la antipolítica y del antisistemismo. Pero es que los otros, esos a quienes se les llena la boca hablando de regeneración y tal y tal, en cuanto se aúpan ahí arriba empiezan a cojear de la misma pierna.
Y luego, permítanme que insista, que si la abstención, que si la desafección y todas esas 'preocupaciones' que asaltan a los partidos cuando se publican las encuestas electorales y, peor aún, cuando se recuentan los sufragios. ¿Se imaginan tener que ir a votar frente a un panorama así? Complicaíllo acudir al colegio electoral sin una pinza en la nariz o, ¿peor aún?, sin la íntima convicción del «se van a esterar ésos» a la hora de elegir la papeleta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión