Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El deporte como bálsamo

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:42

Me pudo el ansia viva y nada más abrir los ojos me fui a la web de IDEAL. Y allí estaba ella otra vez, luciendo ... el luminoso amarillo del oro sobre la camiseta. ¡Maríaaaaaaaa! María Pérez, nuestra María Pérez, nuevamente campeona del mundo. Y sí. Como les he dicho otras veces, los logros de María los siento una mijitilla como propios gracias a que la atleta de Orce vive, entrena, come y habita entre nosotros buena parte del año. Eso y que compartimos palco en los Goya, algo que une mucho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3

    «Mi hermano tiene cáncer de pulmón y no puede abrir la ventana por el polvo del camino»
  4. 4 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  5. 5 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  6. 6 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  7. 7 «La gente corrió a atender a un hombre que se quedó tirado en el pasillo del metro»
  8. 8 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  9. 9

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  10. 10

    La sobreproducción y la competencia exterior hunden al mango de la Costa en su peor crisis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El deporte como bálsamo