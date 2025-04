Es una frase fetiche. «¡Dale al play!». Para mí, es sinónimo de «¡Que comience el espectáculo!». Todo el poder en un dedo, como la Fuerza ... de 'Star Wars'. Dándole al play arranca la película y, con ella, la suspensión del tiempo y el espacio; el principio del viaje, la traslación mental y sensorial a otros mundos, a otros universos. Tal es la fuerza del play.

Hace meses, cuando me junté con José Manuel Puertas y Antonio Miguel Arenas en la terraza del Botánico y me hablaron del proyecto que se traían entre manos, me faltó poco para entrar en ebullición. Su idea: un festival que aunara deporte y cultura con el cine, la música y la literatura como grandes protagonistas. ¿Qué les podía decir, con lo que me gustan esos maridajes, esas propuestas multidisciplinares, esas mixturas y mezcolanzas? Es precisamente la base sobre la que hemos levantado Granada Noir, Gravite y Biotopías.

Unos meses después, aquella idea, aquel proyecto, están a punto de materializarse en una gozosa realidad. El Festival Play Granada, un nombre de lo más acertado, juguetón y seductor, levantará el telón en el Teatro Isabel la Católica el miércoles 23 de abril, nada menos que el Día del Libro. Y lo hará por todo lo alto, en una gala que contará con Saúl Craviotto, uno de los deportistas españoles más laureados, y con un concierto de nuestra Banda Municipal de Música, cada vez más presente en las diferentes iniciativas culturales de nuestra ciudad. Y con cine, claro.

Cultura y deporte van indisolublemente unidos. Son dos dimensiones complementarias de nuestra existencia. De hecho, no puedo concebir mi vida sin alguna de dichas facetas. ¡La de columnas que he escrito usando el baloncesto o el correr como 'excusa' para hablar de los temas más diferentes!

Enhorabuena a Puertas y Arenas. Con su festival han pulsado una tecla oportuna y necesaria para seguir aquilatando la candidatura a la capitalidad cultural. Y ahora… ¡a darle al Play!