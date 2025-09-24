Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cumplir con el mínimo

Jesús Lens

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:12

Y ahora, las pulseras. A las pulseras antimaltrato, me refiero. Doy por sentado que está usted al cabo de la calle, que estos días estamos ... recibiendo cumplida información de lo que, en la práctica, este nuevo fiasco ha supuesto para tantas mujeres en particular situación de vulnerabilidad. En pocas palabras: el cambio en el prestador del servicio ha supuesto disfunciones sobre las que se ha tratado de correr un tupido velo, por decirlo suavemente. Y mientras el Gobierno ha tratado de quitarle hierro al asunto a través de un inasumible «tampoco ha sido para tanto», la oposición se muestra lógicamente indignada. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que la próxima licitación del contrato incluirá mejoras. ¡Qué menos! A buenas horas…

