¡Cucú! Soy la Accua

Yde repente, la Accua. Me juego el café y la media de jamón a que, hasta hace un rato, como el que dice, no tenía ... usted ni idea de qué era la Accua. Salvo que trabaje en la Universidad, en cuyo caso, jugaría con ventaja.

Accua. Así a bote pronto, yo hubiera dicho que es una agencia dedicada a la gestión del ciclo integral del agua, pero ya les anticipo que no. Que no tiene nada ver con el líquido elemento. Se trata de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía y ahora mismo, en Granada, la odiamos a muerte. Con razón, ojo. ¿Cómo se les ocurre tumbar nada que tenga que ver con la inteligencia artificial y la UGR en nuestra tierra? Llámenme populista, pero no tiene sentido.

Déjenme que me ponga populista, insisto, pero esta cagada es equivalente a la de la designación de La Coruña como sede de la Aesia, la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial, que tan mal nos sentó por estos lares y que dejó a Paco Cuenca y a su gente compuestos y sin novia. Y al pie de los caballos. En este caso, el fallo, en todos los sentidos de la expresión y por mucho que traten sacar balones fuera, le da de lleno al PP.

Ayer estuve en Las Tinajas –el viernes lo comentamos en nuestro suplemento Gourmet– y coincidí brevemente con el rector de nuestra UGR, Pedro Mercado. No tuvimos que hablar. Fue intercambiar miradas y tenerlo claro. ¿Qué está pasando? Me gustó un comentario que me hizo 'sottovocce' y en confianza, dada la reacción en cadena provocada por el fallo, incluso el error, de Accua: «Que esto sea una oportunidad. Que sirva para que sigamos creciendo en todo lo referente a la inteligencia artificial. Que venga el supercomputador, por ejemplo». Hacer de la necesidad virtud. Resiliencia en vena, y esto va sin segundas. A tope.

Accua. Una entidad sin dirección desde hace meses cuyo diagnóstico se ha demostrado… ¿Inconcreto? ¿Generacionalista? ¿Absurdo y sin sentido? No sé cómo definirlo. Que toda Granada haya saltado como un resorte en contra de la decisión, es de lo más ilustrativo y elocuente. Lo siento por los cientos de alumnos que se habían matriculado en el grado de inteligencia artificial de la UGR y que no lo van a poder aprovechar este año. Insisto: ¿qué demonios ha pasado?