Coviraneando que es gerundio

Hablaba el pasado martes con un compañero de nuestro club de lectura que se abonó al Covirán sin ser un gran aficionado al baloncesto. Esta ... temporada se ha aburrido tanto que había decidido no renovar. «Con el descenso, me da cosa. Me parece feo bajarme ahora del barco», me decía. No sé qué hará al final, pero le honra esa actitud. Y pienso que va a ser la mayoritaria. De la gente de mi entorno, todas y todos piensan renovar su abono, pase lo que pase con Pin y con la plantilla que se configure. Seguimos creyendo en el proyecto, faltaría más. Como todos estos años, al terminar el último partido del ejercicio baloncestístico nos fuimos a echar unas birras para hablar del curso recién finalizado, lleno de sinsabores, y del próximo y por venir, mucho más ilusionante, a buen seguro. Repetimos hasta la saciedad que a esto del baloncesto no se puede jugar sin pívots y que nos perjudicó la obsesión con los árbitros. Además, le pusimos una velita a San Rousselle para que sea la cabeza visible del nuevo proyecto, junto a Tomás y, ojalá, Aurrecoechea y Ubal. A los jugadores les ha honrado pelear hasta el final, pero, por mucho que nos 'regañen' en las ruedas de prensa a quienes así lo pensamos y lo escribimos, el equipo llevaba varias semanas descendido, de facto. Para ganarle al Real Madrid en su cancha nos habría hecho falta el Ethan Hunt de 'Misión Imposible' y, aun así, en la última jornada había programado un Girona-Lleida de lo más inoportuno. La temporada 2024-2025 del Covirán ha sido mala y se han tomado decisiones muy cuestionables. Es necesario asumirlo y pensar en los porqués, más allá del asunto, siempre tan espinoso, del vil metal. La afición sigue estando con el equipo y la inmensa mayoría vamos a renovar nuestros abonos. Ahora les toca a la directiva y al cuerpo técnico 'coviranear' y, estas tórridas semanas, volver a armar un equipo que genere ilusión para ir al Palacio alegres y optimistas, como (casi) siempre.

