¿Y esto quién lo costea?

Pagarlo, ya sabemos quiénes lo han pagado. Las universidades de Granada y Jaén y, sobre todo, el estudiantado que hubiera podido cursar los grados de ... Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica este curso y no va a poder hacerlo. Pero costearlo, ¿quién lo costea? A la pérdida de tiempo, me refiero. Al desgaste y al descrédito. Y al cúmulo de despropósitos.

Échenle un ojo a la información de Laura Ubago y Andrea G. Parra de ayer en que se hace un completo recorrido por un esperpento finalmente solventado por el Consejo de Universidades, aunque sea ya tarde; tras dos meses y medio de idas y venidas, de dimes y diretes sobre las titulaciones de marras.

De todo lo publicado, me quedo con la reacción de ACCUA, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía que por dos veces negó la idoneidad de la puesta en marcha de dichas titulaciones universitarias. Amparándose en que es el Ministerio de Ciencia el que tiene la última palabra en la verificación de las mismas, se lavan las manos dado que «los informes emitidos por las agencias de calidad autonómicas no tienen carácter vinculante».

¡Genial y maravilloso! ¿Y de que el Consejo de Universidades les haya pintado la cara no dicen nada? Me alegro mucho de que el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Granada se congratulen por la decisión final y de que esté todo el mundo tan feliz, pero algo habrá que hacer con ACCUA, ¿no? Aquí no vale lo del 'bien está lo que bien acaba'.

Este verano, una persona que se sabe los entresijos del tinglado universitario, me explicó cómo ha sido el proceder burocrático que ha liado las cosas hasta lo kafkiano, en un sentido literal de la expresión. Se hizo de tal manera que era imposible que la UGR cumpliera con lo que se le 'sugería' sin incurrir en conductas rayanas en el ilícito administrativo. La conclusión que saqué es que se le daba soga a la Universidad para que se ahorcara a sí misma.

Soy incapaz de saber si fue por dejadez, por negligencia o hubo mala fe, pero la cosa ha cantado por soleares. Es imprescindible que las autoridades –¿competentes?– repasen todo este disloque para que no se vuelva a repetir y que se replantee el funcionamiento y el sentido de ACCUA, que ha quedado desautorizada y señalada en su proceder.