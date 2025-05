Comenta Compartir

Lo dijo así de mariclarillo: «Al final, es un libro luminoso. En la lucha entre la luz y la oscuridad, prevalece la luz». Me encantó ... la charla-presentación de su novela con la que se abría la actividad literaria en el pabellón Caja Rural de la Feria del Libro. A Belén Gopegui y su 'Te siguen', publicada por Random House, me refiero. Se habló poco del argumento del libro y mucho del contexto, de la forma en que está escrito y de lo que representan cada uno de los cuatro protagonistas, muy actuales, en el mundo en que vivimos. Hay conformistas y pactistas. Hay trepas. Están quienes han dejado la autovía para conducir su vida por carreteras secundarias y quienes resisten, luchan y no se conforman. La vida misma. Y luego están quienes lo vigilan, quienes lo controlan todo. Decía Belén Gopegui que no le gusta que definan su novela como distopía, por mucho que la etiqueta venda mucho. Claro, como es un género cada vez más realista… En estos tiempos en que tantos autores buscan «hacer creíble la desesperación», ella reivindica la idea y el propósito «de hacer convincente la esperanza», algo esencial en tiempos cada vez más oscuros y de pesimismo existencial. Defendió las cosas que se viven por encima de las cosas que se miden, ahora que todo lo computamos; tanto banco de datos, tanta tiranía del algoritmo, tanto clickbait y tanta p… ¡Más vivir y menos medir! Hubiera sido, también, un buen título para esta columna. De improvisar frente a planificar no dijo nada Belén, pero lo mismo y quizá, también. Me gustó mucho cuando apeló a lo colectivo, mucho más difícil de mensurar que lo individual. Al trabajo comunitario que, tantas veces fuera de foco y ajeno a las estadísticas, mejora la vida de la gente. Y un tema fundamental para quienes nos gustan la literatura, el cine y el arte en general: el poder de la imaginación. Si ves en la pantalla de tu móvil el bombardeo a un hospital seguido de un anuncio de yogures, un vídeo de TikTok con el baile de moda y los highlights de la NBA, no han pasado cinco minutos y de la primera noticia ni te acuerdas. Si eres capaz de imaginar el dolor, la sangre, la muerte y la desesperación que provoca la destrucción de un hospital, sentirás emoción y empatía. Porque, Gopegui dixit again, «la imaginación es más importante que la mera percepción de datos o información». Y eso es precisamente lo que hacen las buenas novelas: «espolear tu imaginación». Llevo apenas 100 páginas de 'Te siguen' y, como yonqui de la lectura, estoy enganchado. Ya les contaré qué tal sigue, pero de momento, nos volvemos a la Feria con May R. Ayamonte.

