Confía en el proceso

Siempre me gustó ese 'Trust the process'. Confía, cree en el proceso. Fue el mantra con el que los Sixers de Philadelphia trataban de insuflar ... ánimos a su afición después de convertirse en uno de los peores equipos de la NBA.

Que lo importante es el camino lo sabemos desde los tiempos de la Odisea y el poema de Kaváfis. Pero cuesta asumirlo y creer en ello a pies juntillas, que tendemos a ser finalistas y resultadistas.

Me acordaba de todo esto la otra noche, charlando largo y tendido con Víctor Medina en el sugestivo patio elíptico de CajaGranada Fundación, en la celebración del 50 cumpleaños del IAA. Víctor es el responsable técnico de la Oficina de la Capitalidad de 2031 y debe estar hasta el colodrillo de hablar del tema, pero con qué pasión lo hace. Y clarividencia.

Siempre que comento lo de la Capitalidad cuando salgo por ahí fuera, la gente me mira y me dice: «Bueno, con todo lo que tenéis en Granada, está chupado». A mí también me costó asumir que eso puede penalizar.

Que lo importante no es dónde estamos y lo que ya tenemos, sino a dónde queremos llegar y cómo nos planteamos conseguirlo. Y no. No se trata de construir más infraestructuras.

Hablamos de la descentralización cultural, de la apertura a los barrios y a la provincia, de las alianzas y sinergias y de la conexión con la sociedad. De fortalezas y debilidades. De lo positivo de la puesta en marcha de esa Bienal de flamenco, por ejemplo. Y de sostenibilidad, algo que cada vez adquiere mayor importancia en todos los órdenes, incluido el cultural.

Insistamos: que la candidatura a la Capitalidad nos sirva para reflexionar sobre la Granada cultural a la que aspiramos en los próximos años y los medios para conseguirlo. Que el proceso sea transformador en sí mismo. Que estar en el camino resulte ya enriquecedor.