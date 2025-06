Un cómic del futuro

Comenta Compartir

Ahora entiendo por qué me estaba costando entender 'Encías quemadas'. Entenderlo en un sentido racional del término, porque fliparme en todos los demás sentidos, me ... estaba flipando. Lo leía, anonadado, y me hacía un Matías Prats de manual: «¡Pero esto qué es!».

Tras leer cada uno de sus cantos, cerraba el cómic de Natalia Velarde recién publicado por Reservoir Books y acariciaba su lomo antes de volverlo a abrir y releer las últimas páginas de nuevo. Aunque, más que releer, las reveía, mirándolas con toda atención. La solución al enigma me la dio nuestro José Luis Munuera, portentoso dibujante y guionista que está a punto de presentar tebeo nuevo, por cierto. «Fue como ver el cómic de dentro de diez años», me dijo, cuando le pregunté. Y es que ayer hubo una rueda de prensa virtual con Natalia en cuyo transcurso señaló que había estado hablando con Munu en Angulema. Aproveché para guasapear con él. «Es fantástica. Me enseñó su trabajo y le dije algo así como 'o me estás tomando el pelo o estás a años luz por delante de mí'. Es una obra compleja y atrevida, sumamente personal». Y entonces fue cuando remató con lo del cómic de dentro de diez años, ahí es nada. Les decía que me ha impresionado 'Encías quemadas'. Lo tengo que volver a leer completo, en el sentido tradicional, pero cada vez que lo abro me quedo embebido en sus páginas, yendo de atrás para adelante y de adelante hacia atrás sin ningún tipo de orden ni concierto. Obviamente, si por lo general no les cuento de qué van las novelas, cómics, series o películas de las que les hablo; menos aún lo voy a hacer con esta historia a caballo entre el surrealismo y lo lisérgico, entre el fanzine del que viene su autora y lo puramente pictórico, sin viñetas ni bocadillos al uso. Les dejo con un fragmento muy ilustrativo de la faja: «¿Podemos reescribir nuestra vida? La novela gráfica debut de Natalia Velarde es una fábula apabullante sobre el duelo y la redención, una suerte de 'El Mago de Oz' repleto de triptamina para la Generación Z'. ¡Toma ya! También me encantó que Natalia dijera que, enfebrecida como estaba con el manga, cuando descubrió el Blacksad de otro de los nuestros, Juanjo Guarnido, le explotó la cabeza, considerando a nuestro paisano como otra de sus grandes influencias. ¡Ahí queda eso!

