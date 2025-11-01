Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cibercrimen y pesadilla cybertech

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:43

Cuando me dijeron que estaba incitando a comprar una abstrusa criptomoneda a mis seguidores de Instagram caí en la cuenta de que me habían 'robado' ... la ídem; de que me habían hackeado mi cuenta de la popular red social. Y lo hicieron como auténticos artistas, poniéndome el cebo y haciendo que me lo tragara entero y verdadero. ¡Hasta el fondo! Uno se cree muy listo, alerta y preparado hasta que, por las razones que sean —en mi caso, una mezcla de cansancio, estar distraído viendo un partido del Covirán y un cierto sentimiento de culpa por una previa discusión on line— picas como un pardillo.

