Cibercrimen y pesadilla cybertech

Cuando me dijeron que estaba incitando a comprar una abstrusa criptomoneda a mis seguidores de Instagram caí en la cuenta de que me habían 'robado' ... la ídem; de que me habían hackeado mi cuenta de la popular red social. Y lo hicieron como auténticos artistas, poniéndome el cebo y haciendo que me lo tragara entero y verdadero. ¡Hasta el fondo! Uno se cree muy listo, alerta y preparado hasta que, por las razones que sean —en mi caso, una mezcla de cansancio, estar distraído viendo un partido del Covirán y un cierto sentimiento de culpa por una previa discusión on line— picas como un pardillo.

De eso hablará hoy Francisco Benítez, que se autodefine como tecnólogo con aspiraciones futuristas, y es director de Innovación y Prospectiva en Fidesol, la Fundación I+D Software Libre. Será a las 20 horas en el Garden Plaza y supondrá el comienzo anticipado de Granada Noir, el festival multidisciplinar dedicado al género negro-criminal que patrocina Cervezas Alhambra. Además de tomarnos unos tercios fresquitos y de descubrir la cíbertapa, presumiblemente muy loca, que ha diseñado el genio creativo de Cristian Puebla; tendremos ocasión de preguntarle a Paco todo sobre ciberdelincuencia, timos on line, troyanos, grooming, malware y los riesgos de las criptomonedas. Lo bueno de Paco Benítez es que sabe una 'jartá' de todos esos temas y que esa 'jartá' que sabe, sabe cómo exponerla y contarla para que llegue a todos los públicos. ¡Y no nos olvidemos de la Dark Web, que no vean la de peligros que alberga! De ello escribe la escritora Marta Robles en su novela más reciente, 'Amada Carlota'. ¡Y también estará el miércoles con nosotros para comentarlo! Será en la Sala Jiménez Torrecillas de la Estación Alcázar Genil del Metro, un nuevo espacio cultural ganado para la ciudad.

La conversación con Paco Benítez nos deparará una manera brillante de terminar la semana y de comenzar la XI edición de un festival cultural que, hasta el domingo 9N, convertirá a Granada en el epicentro del 'noir' español contemporáneo.