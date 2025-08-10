Chicungunya, droga y trenes

Comenta Compartir

Hay veces en que me siento a escribir esta columna teniéndola ya en la cabeza, como la del arboricidio de ayer, que venía madurándola varios ... días. En otras ocasiones, sin embargo, voy a ciegas y confío en la edición digital de nuestro IDEAL. Eso, un domingo de agosto, es un riesgo, que te puedes encontrar con la nada más absoluta, con el vacío existencial de una interminable ola de calor, los 40 grados y todo el mundo de estampida, bajo la sombrilla o en el centro comercial, que fui el sábado al cine, a una matinal en el Kinépolis Nevada, y al salir no había un garito de restauración sin gente haciendo cola para entrar, todo petado. 'Un brote de chicungunya infecta a más de 7000 personas en China y dispara las alertas en el mundo', era la noticia de apertura en la web. ¡Joder! Les confieso que no leí la noticia. Estaba en la playa y era todo demasiado idílico como para empezar a sudar… de miedo, y no por la calor. Antes de la covid, estas noticias solían darnos más o menos igual. Ahora lo que dan es miedito, por decirlo suavemente. Seguí haciendo scroll. Que hubiera trenes retrasados, en realidad, ya no es noticia, aunque dé vergüenza ajena. A mí, lo que me llama la atención, es que los críticos con el Gobierno también critiquen que no salgan a la palestra el ministro del ramo o el presidente del Gobierno, afeándoles que sigan de vacaciones, impertérritos ellos. Igual que el PSOE local criticó que la alcaldesa de Granada no compareciera por lo de Accua y la IA, como si disfrutar de unas semanas de asueto fuera un pecado mortal. Como si les pillaran en el renuncio. O como si en su mano estuviera conseguir algo, por otra parte. La nueva misión de la oposición: joderle las vacaciones al rival. ¡Planazo! Y luego está lo de Pinos Puente, el chavea de 20 años asesinado y los clanes de la droga. Qué impotencia, como si fuera una maldición bíblica. Y no lo es, oigan. No lo es. O no debiera serlo.

