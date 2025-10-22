Cádiz se lo come todo

De los 25 destinos viajeros seleccionados por Lonely Planet para el 2026, el que más a mano nos pilla es Cádiz. Y a tiro de ... piedra más o menos cercano tendríamos Cerdeña y, ojo al dato, Utrech. Resalto lo de Utrech porque, más allá del Tratado al que da nombre, no tengo ni repajolera idea de ella. Y del Tratado tampoco me pregunten, por favor. Al menos hasta que sea yo el que le pregunte a la IA. Según la popular guía de viajes, la ciudad holandesa es «la mejor escapada cultural europea», con su centro medieval y muy cerquita de esa Amsterdam a la que podemos volar desde Chauchina. Ahí lo dejo…

Luego están Túnez y Finlandia como países y el condado de Tipperay en Irlanda para hacer senderismo y ver castillos. Para los demás destinos ya hay que embarcarse en viajes de muchas horas de vuelo.

Así que volvamos a Cádiz. Si quieren ustedes molar, ya saben qué ciudad deben visitar. Ni qué decir tiene, la Lonely Planet, además de destacar que es «la ciudad más antigua de Europa Occidental» —ahí queda eso— y de repasar su abigarrado pasado histórico y patrimonial, se centra en dos aspectos: el flamenco y… ¡el papeo! El papeo en un sentido amplio, que el bebercio también ocupa su espacio, con los generosos de Jerez como protagonistas.

Y con eso enlazamos con otra noticia de la pasada semana. ¿Saben qué ciudad ha sido elegida como Capital Española de la Gastronomía 2026? Una que compite con Granada por la otra capitalidad, la cultural: Jerez de la Frontera. Teniendo en cuenta que Sanlúcar de Barrameda ya lo fue en 2022… están estos gaditanos que se lo comen tó por una pata. O por dos.