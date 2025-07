En resumen: «Estar al aire libre en un entorno natural, durante al menos veinte minutos y tres o cuatro veces por semana, proporciona una serie ... de beneficios para la salud tanto a los jóvenes como a los mayores, sanos o enfermos, y tanto a corto como a largo plazo».

Como el libro del que les voy a hablar, 'Las bondades de la naturaleza', no es novela policíaca, histórica ni sentimental; no he tenido empacho en hacerles spoiler y he empezado por el final, por el resumen que hace la propia autora, Kathy Willis.

Siempre que me pillo un libro de ciencia me pasa algo curioso: empiezo convenciéndome a mí mismo de que lo leeré poco a poco, intercalando otras lecturas entre capítulos, y termino devorándolo más rápido que ese género negro que tanto me arrebata.

Con 'Las bondades de la naturaleza' me ha pasado lo mismo que con 'Diez aves que cambiaron el mundo', de Stephen Moss; ambos publicados por la editorial Salamandra, y del que también les tengo que contar: he acabado robándole tiempo al reloj para leerlos con ansia, avaricia y desafuero.

Si le digo que 'Las bondades de la naturaleza' le cambiará la vida no exagero un ápice. Cambiársela en el sentido de que mirará a su entorno cercano y consuetudinario de otra manera y, salvo que sea usted una piedra o un robot –que todo es posible– seguro que incluirá algunas sencillas rutinas en su vida, empezando por ir a la floristería o al vivero más cercanos para hacerse con unas cuantas plantas de interior. Las de exterior, mejor dejarlas para cuando pase la canícula.

Les podría hablar de los colores, los aromas y el tacto y de la importancia de impregnar los cinco sentidos de naturaleza. Para lo que no es necesario trasponer a lo más intrincado de un bosque lejano, ojo. Subtitulado como 'Una visión pionera sobre los secretos y las virtudes de las plantas', este libro hará que valoremos mucho más y mejor nuestros parques y jardines. Y que los usemos con más normalidad, sentido y conciencia.

En los festivales Biotopías y Gravite hemos creado un nuevo club de lectura bimensual en Librería Picasso para disfrutar de libros científicos de disciplinas variadas. Hemos empezado por las ciencias naturales y este 'Las bondades de la naturaleza', a buen seguro que dará que hablar y debatir a vuelta de verano, en septiembre.