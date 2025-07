Apuntes de viajes inmóviles

Me tiene loco lo del precio de la habitación doble en algunos hoteles de Granada capital. 79 euros en un hotel de cinco estrellas y… ¡ ... 35 en uno de cuatro! El tragaldabas que llevo dentro inmediatamente se hace la pregunta que usted está imaginando: ¿incluirá desayuno? Porque si lo incluye, con lo que a mí me gusta desayunar en el buffet de los grandes hoteles, la semana que viene me tiro en plancha ;-)

Cuando viajo, por economizar tiempo (y también dinero, no les voy a engañar), me gusta ponerme púo para desayunar. Pero púo, púo. Tanto, que a veces, me siento como una boa constrictor que tiene que reposar después de comer para asimilar todo lo que se ha metido en el buche. Eso hace, sin embargo, que no me vea obligado a 'parar' a mediodía y que, con un agüita o una cervecilla, vaya 'aviao' hasta la caída de la tarde, momento de hacer una merecida merienda cena. Y me permite, de paso, aprovechar esas horas en las que todo el mundo come para disfrutar con una cierta calma de sitios habitualmente petados.

Que la Costa Tropical esté a reventar estas semanas es normal. Si no ahora, ¿cuándo? El reto es la desestacionalización, concepto tan perennemente invocado, citado y escrito en discursos, informes y planes estratégicos como escasamente plasmado en la realidad.

Hace unos años, mi cuate Pepe y yo nos fuimos un fin de semana a hacer turismo troglodita por Gor, Orce, Galera y alrededores. Inconscientes de nosotros, viajábamos sin reserva. Encontramos habitación para el viernes, de milagro, y una cueva para el sábado. Fuera del mainstream turístico provincial y bajo el radar, la zona norte es una gozada con mucho por ofrecer.

El dato realmente demoledor: mientras que en 1998, cada visitante se quedaba más de ocho días de media en Granada, ahora no pasa de cuatro. Y en invierno, menos aún, que ronda las dos jornadas, tal y como nos contaba ayer Inés Gallastegui. ¡Eso sí debería hacer que se replantearan las estrategias turísticas los encargados del tinglado! A ver, lo de la capitalidad cultural, si…