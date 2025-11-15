Animado domingo de cine

Estoy muy disgustado. Cabreado, incluso. Estoy 'moscatel' porque hoy me pierdo la posibilidad de volver a ser pieza artística. Y animada, además. Esta mañana me ... toca viajar por cuestiones de trabajo y no podré estar en Plaza Nueva a las 12.30 ni en la Puerta de la Justicia media hora después. ¡Dita sea!

El caso es que no sé muy bien cómo va a ser la cosa, pero si Manuel Sicilia nos dice «¡Ven!», habría que dejarlo todo para ir a su encuentro. O casi todo. ¡Cada cuál según sus posibilidades!

Espero que hayan visto el adelanto del corto de animación 'Elvira y el tesoro' con el que Sicilia y un equipo de cincuenta personas del estudio Rokyn Animation van a poner su granito de arena a la candidatura a la capitalidad cultural 2031. Lo tienen en la web de IDEAL y pinta sensacional. ¡Loquito estoy por verlo entero, que su anterior trabajo, 'Estela', me encantó y emocionó hasta dejarme hecho una magdalenita mojada en leche!

En estos tiempos en los que se usa la inteligencia artificial hasta para hacer infames carteles como ése que estos días está en boca de tanta gente con un mínimo de sensibilidad artística y buen gusto —suponemos que los trabajos a concurso en el festival que anuncia sí estarán realizados por personas, y humanas, además—, disfrutar del cine de animación elaborado por equipos de seres de carne y hueso que ríen, lloran, sudan, expectoran, etc. es algo muy a tener en cuenta y a reivindicar en alta voz.

No sé cómo se integrará exactamente la quedada de hoy frente a la Puerta de la Justicia en el final de 'Elvira y el tesoro', pero me hago una ligera idea. Y, como les digo, me da mucha rabia no poder estar ahí. ¡Qué año tan alucinante, este 2025, que nos permite salir como dibujo animado en una peli de Sicilia después de haber posado desvestiditos y de verde en la foto de Spencer Tunick para Cervezas Alhambra!

Me encanta que la carta de presentación de la candidatura granadina a la capitalidad de 2031 vaya a ser un corto de cine animado de este jaez. ¡Eso es imaginación y creatividad elevados a la enésima potencia! Por cierto, que el otro día me encontré por la calle con una gran escritora española, muy moderna y contemporánea, que se ha afincado en Granada. ¡Qué nos dará esta tierra!