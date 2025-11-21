El Ateneo de Granada. Cultura y medioambiente

Se discute y cuestiona como se puede relacionar la cultura y el medioambiente. ¿Sería posible integrar ambos conceptos de forma que podamos establecer estrategias de ... cooperación más sostenibles y vitalmente alcanzables?. Es en este entorno dialéctico donde el Ateneo pretende establecer un marco de encuentro ciudadano desde una visión de neutralidad política y observación científica de los hechos. Consideramos que este planteamiento debe de estar en la agenda de la propuesta de la ciudad de Granada como Capital Europea de la Cultura para el año 2031.

Son objetivos del Ateneo analizar de forma sosegada las raíces de la actual crisis global que determina una realidad ecosocial que afecta a los ciudadanos y que compromete en gran medida el desarrollo económico y el bienestar social. Para poder analizar esta realidad, resulta absolutamente necesario profundizar y detectar el papel fundamental y básico que la cultura y la ciencia juegan como núcleo central de la bien o mal llamada sostenibilidad.

Desde el Ateneo, nos planteamos desarrollar una corriente de discusión y en su caso de pensamiento que sea capaz de establecer la unión entre cultura y ambiente, desmarcándonos de afirmaciones preestablecidas y dando margen de participación a profesionales, asociaciones, empresas y administraciones que rompa en cierta medida las cosmovisiones dogmáticas entre desarrollismo y Naturaleza. En definitiva, el Ateneo pretende constituirse en un punto de discusión libre y comprometida con la sociedad, en el ámbito de una nueva cultura ecosocial, capaz de reconciliar cultura y ambiente.

Alcanzar los objetivos programados, sabemos que no es tarea fácil ya que no existe en la actualidad un consenso ambiental entre «mundo de la ciencia» y «mundo de la cultura». Sin embargo, creemos que es necesario romper esta brecha absolutamente artificial entre ambiente y cultura, haciendo posible que se establezca un dialogo permanente en la sociedad que determine un sistema de retroalimentación que haga posible el avance de forma sostenible para alcanzar los retos de desarrollo de forma más equilibrada.

También es evidente, que las administraciones públicas poseen una gran influencia y responsabilidad en el planteamiento y resolución de los problemas socio ecológicos. Es por ello, que el Ateneo también plantea a las administraciones su implicación. En consecuencia, nuestro Ateneo desea impulsar una nueva estrategia de participación creando para ello un lugar de encuentro plural y abierto a la discusión, al consenso y porque no a la discrepancia intelectual en una realidad que nos afecta a todos y especialmente a las futuras generaciones.