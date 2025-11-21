Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rincón del Ateneo

El Ateneo de Granada. Cultura y medioambiente

Jesús González López

Catedrático Emérito. Coordinador Sección de Medioambiente del Ateneo de Granada.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

Se discute y cuestiona como se puede relacionar la cultura y el medioambiente. ¿Sería posible integrar ambos conceptos de forma que podamos establecer estrategias de ... cooperación más sostenibles y vitalmente alcanzables?. Es en este entorno dialéctico donde el Ateneo pretende establecer un marco de encuentro ciudadano desde una visión de neutralidad política y observación científica de los hechos. Consideramos que este planteamiento debe de estar en la agenda de la propuesta de la ciudad de Granada como Capital Europea de la Cultura para el año 2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  4. 4 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  5. 5 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada
  6. 6 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  7. 7 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  8. 8 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  9. 9

    Vuela de Japón a España para denunciar que su expareja la amenazaba desde Granada
  10. 10

    Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ateneo de Granada. Cultura y medioambiente