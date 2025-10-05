Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las fronteras invisibles de la globalización

Con las distancias desaparecen también todas las diferencias, excepto una, la económica. No se cruza el verdadero límite: el que separa a los que deciden de los que obedecen

Jesús G. Maestro

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La globalización es más que un asunto controvertido. Tiene tantos simpatizantes como detractores, y unos y otros muy variopintos. La globalización se nos ha impuesto ... en nombre del bienestar económico, y se presenta también como una fuerza benigna, que borra las distancias entre nosotros con el objetivo de unirnos a todos en una fraternidad universal. En determinadas zonas del planeta desaparecen los límites territoriales, pero no siempre para alcanzar mayor libertad. Surgen barreras de otra índole. Fronteras económicas muy difíciles de atravesar. Son los límites invisibles de la globalización. No se ven con los ojos, pero los siente el bolsillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las fronteras invisibles de la globalización

Las fronteras invisibles de la globalización