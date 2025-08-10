Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración: Noelia de Alda

El cuento de la felicidad en el trabajo

El foco ·

El aumento desmesurado de los problemas de salud mental en el ámbito laboral está directamente vinculado a la deshumanización, principal causa de deterioro psíquico

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03

En los últimos años, y sobre todo después del confinamiento del covid, se ha impuesto una 'narrativa dominante', más bien un 'cuento de dominio público', ... sobre la felicidad en el trabajo. Este 'relato' se presenta como una verdad incuestionable y necesaria, de tal modo que quien no lo acepte se convierte en un problema para los demás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque entre dos vehículos en la A-92
  3. 3

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  6. 6 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  7. 7

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  8. 8 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  9. 9 El Ayuntamiento de Benamaurel advierte de un «elevado sobreconsumo» de agua potable que podría llevar a cortes
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cuento de la felicidad en el trabajo

El cuento de la felicidad en el trabajo