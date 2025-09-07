Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Castración curricular del profesorado

El foco ·

Los límites para la acreditación a cátedra buscan neutralizar al que tiene más, porque ha trabajado más, para diezmarlo legalmente e igualarlo con el que tiene menos

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:26

Hay actualmente un debate que afecta a los profesores titulares de universidad y que no parece haber llegado a la prensa impresa y digital. Es ... una polémica ruidosa en redes sociales, pero silenciosa en otros medios. Se trata de la limitación o reducción curricular a la que se ven sometidos los profesores titulares de universidad que solicitan su acreditación a cátedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada
  2. 2 Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar
  3. 3

    Albayda se queda sin terreno para construir tres décadas después de su nacimiento
  4. 4 El tren turístico urbano dejará de pasar por la Carrera del Darro a partir del 17 de septiembre
  5. 5

    Una hamburguesa cocinada en familia en El Bejarín
  6. 6

    Las obras del Paseo de la Explanada alcanzan ya el 65% de ejecución
  7. 7

    El Granada se levanta de la lona
  8. 8

    La casa del pueblo del PSOE de Guadix aparece llena de pintadas xenófobas e insultos a Pedro Sánchez
  9. 9 Los bomberos rescatan a una vaca atrapada en Sierra Nevada
  10. 10 Luka Gagnidze, único fichaje fuera de la convocatoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Castración curricular del profesorado

Castración curricular del profesorado