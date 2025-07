El ocaso de la civilización occidental y la era de los crueles megalómanos

No hay piedad, no hay esperanza. Nunca en la historia de la humanidad ha existido un mayor número de déspotas y asesinos gobernando las grandes ... potencias. Nunca han tenido más capacidad de destrucción y jamás ha sido mayor su ambición de poder a cualquier precio.

El pasado 7 de marzo, Claude Malhuret, un político francés, que gusta de los discursos contundentes, pronunció uno en el Senado de su país en el que dijo que Europa se encuentra en un punto de inflexión crítico en su historia, en la que el escudo estadounidense se está desvaneciendo. Ucrania corre el riesgo de ser abandonada. Y Rusia se ha fortalecido, afirmando: «Washington se ha convertido en la corte de Nerón, con un emperador incendiario y cortesanos sumisos…».

Tiene razón.

Pero desafortunadamente olvidó que el problema del mundo no es solo Trump, aunque este pueda llegar a ser el presidente de los EE UU que más caos genere en la historia. Es un megalómano sin escrúpulos que puede romper todas las bases que han regido los países occidentales en las últimas épocas, y, para colmo, obligar a que Occidente incremente los gastos militares hasta poner contra las cuerdas el Estado de bienestar. Puede incluso que la locura que se ha apoderado de Israel como represalia a la locura criminal de Hamas el 7 de octubre de 2023, y los despropósitos de Netanyahu, hundan sus raíces en los acuerdos y pactos que se produjeron en Oriente Medio con la primera llegada de Trump a la presidencia de EE UU en enero de 2017.

En el excelente libro de Gideon Rachman, comentarista principal de asuntos exteriores del Financial Times, 'La era de los líderes autoritarios', podemos leer: cuando Trump juró su cargo por primera vez como presidente de EE UU los líderes de las dos grandes naciones aliadas con EE UU en Oriente Medio, Netanyahu por Israel y Mohammed bin Salman por Arabia Saudita, estaban exultantes. Ambos se unieron en torno a un amigo y a un enemigo comunes. El enemigo era Irán y el amigo Jared Kushner, judío radical y yerno de Trump, cuya familia tenía mucha relación con los Netanyahu. Progresaron las relaciones entre ellos y firmaron acuerdos sin que ninguna de las partes exigiera la solución de los dos estados –el de Israel y Palestina independientes-, que era la única forma de acabar con el enfrentamiento de Israel y Palestina.

Al contrario, dice este autor, la causa palestina que tanta importancia había tenido en el pasado había quedado en la cuneta. Anshel Pfefferel, biógrafo de Netanyahu, dijo a Rachman que los palestinos podían acabar como los tibetanos: «Un grupo oprimido cuya tierra había sido ocupada, pero cuyo destino estaba siendo ignorado cada vez más por el resto del mundo».

Se puede añadir que Netanyahu había obtenido una gran victoria y que tanto los palestinos de Cisjordania, como los del campo de concentración de Gaza habían sufrido una gran derrota. Para colmo, Trump había reconocido oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, lo que servía para ir anulando cualquier posibilidad de paz entre israelitas y palestinos. Hoy día se ha aliado con la extrema derecha israelí, lo que es incomprensible. Todas estas decisiones y actuaciones, tarde o temprano, solo nos pueden llevar a una guerra fría entre Oriente y Occidente, que puede destruir la civilización.

Volviendo al senador francés, tendría que haber dicho que a Nueva York lo gobernaba hasta hace poco un déspota aún más letal. No es otro que Joe Biden, a quien podríamos considerar un Gengis Kan fracasado. Fue este penúltimo presidente norteamericano quien inició las dos últimas tragedias que no conseguimos solucionar: apoyó en todo momento la masacre del pueblo palestino, e impulsó la incorporación de Ucrania en la OTAN, lo que hizo estallar Europa.

Y, también incorporar a Jerusalén, que lo rige una mezcla entre Atila y Calígula, un personaje siniestro que no es otro que Netanyahu, que está consumando la masacre del pueblo Palestino que no parece tener fin. Es el genocidio, o la limpieza étnica, más larga de la historia. Dura más de cien años. Probablemente el más sofisticado y preparado científicamente que jamás se haya realizado. La barbarie que ha generado solo ha sido superada por Hitler y la Alemania nazi cuando el holocausto. Israel primero ha destruido Gaza, luego Cisjordania, más tarde parte del Líbano, de Siria y de Yemen. Para seguir con Irán y de nuevo con Siria. Prácticamente no va a existir ningún país al que Israel al final no haya atacado en Oriente Medio en 2025.

A esta lista hay que añadir que a Moscú lo gobierna Iván 'el Terrible', encarnado en Putin, que incomprensiblemente no hay forma de que detenga la invasión de Ucrania. Sin olvidar que no sabemos si la OTAN y ese justiciero que es Zelenski tienen realmente deseos de que acabe.

Todo ello sin dejar a un lado que Estambul está gobernado por el mongol Tamerlan, que destruyó Damasco (año 1400), encarnado en Erdogan y su represión de los kurdos y Siria y de los propios disidentes turcos.

En cuanto a la Unión Europea es difícil que se tenga una actitud más indigna. Benoit Bréville publicó un artículo en la prestigiosa revista Le Monde Diplomatique, cuyo título es 'Los arquitectos del caos', donde dice que el comportamiento de la Unión Europea es impresentable: el de un lacayo alineado con una superpotencia mafiosa, y también alineada, con un Estado colonialista. Europa no solo se ha mostrado incapaz de condenar las violaciones flagrantes de los derechos internacionales, sino que en general apoya el sucio trabajo que está llevando en todos los ámbitos Israel.

Si uno quiere saber hasta qué punto Norteamérica e Israel se han degradado humanamente con esta contienda, basta con leer algunos extractos del artículo que apareció en IDEAL el 21 de julio: «La búsqueda de ayuda humanitaria se ha convertido en Gaza en una ruleta macabra entre la vida y la muerte… 73 muertos y más de 150 heridos. Todos ellos fueron tiroteados por el ejército hebreo cuando esperaban su turno para conseguir algo de harina con la que paliar la creciente hambruna que amenaza a la población (…) Ya son más de 995 los muertos y 6.011 los heridos en incidentes de este tipo». A lo que las Fuerzas de Defensa de Israel manifiestan que los datos están inflados y que «el ejército israelí no ataca intencionadamente a los camiones de ayuda humanitaria». En definitiva, les dan de comer como a alimañas, para matarlos por docenas a continuación.

En el fondo es el fracaso de la civilización occidental, en todos los sentidos. No parece, por otra parte, que sea un triunfo de la civilización oriental, ya que ni China ni India han tenido la dignidad de oponerse radicalmente a estas tragedias. Tampoco han dicho nada al respecto, ninguno de los grandes magnates que dominan, económicamente el mundo, como Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page, Tim Cook, etc…

No hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de la humanidad.