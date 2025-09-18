La imagen de la marca España en esta Vuelta Ciclista quedará para los anales de la historia. La Unión Ciclista Internacional ha mostrado su desaprobación ... por el boicot y la violencia que se ha provocado, al participar del equipo hebreo 'Israel Premier Tech'. La acusación al Gobierno español causa vergüenza, por instrumentalizar el deporte con fines políticos. Este organismo se cuestiona la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales y garantizar su buen desarrollo en condiciones de seguridad, conforme los principios de la Carta Olímpica. Se ha dado la nota. Para la primera ministra danesa, socialdemócrata, critica al presidente Sánchez por aplaudir a los matones. El espectáculo de 'kale borroca' ha dado la vuelta al mundo, con suspensión de la última etapa y una entrega deslucida de trofeos en un hotel. Se crea el precedente, para sucesivos eventos deportivos, donde se pueda ejercer la violencia, al anteponer la ideología al deporte. El Consejo Superior de Deportes, que sabemos de quién depende, sigue las directrices jerárquicas. Resulta inaudita la provocación del presidente Sánchez, de sentirse «orgulloso» de estos hechos violentos, con veinte policías heridos y dos detenidos. Que Israel esté actuando de forma desproporcionada en Gaza, contra los terroristas de Hamás financiados por Irán, con numerosas muertes de civiles, no legitima a quienes invocan los derechos humanos a combatir la violencia con más violencia. El derecho a la manifestación está contemplado constitucionalmente, pero en ningún caso la manifestación violenta.

En la compleja guerra entre Israel y Palestina (Hamás), con bajas entre los dos contendientes desde tiempo inmemorial, tendría que establecer un tribunal de justicia internacional si existe genocidio. Lo que a todo el mundo sobrecoge es la evidente desproporcionalidad. El asunto de Gaza lo ha aprovechado el Gobierno de enganche electoral, para ganar el relato y cambiar la agenda política. El único Gobierno que defiende a Hamás de la Unión Europea, se rasga hipócritamente las vestiduras, con la desaforada actuación de Netanyahu, pero calla con la invasión de Rusia en Ucrania, o el narcoestado de Maduro en Venezuela, defendida por el conmilitón Rodríguez Zapatero. Anuncian el embargo armamentístico a Israel, pero comprueban la dependencia tecnológica. Amagan con boicotear Eurovisión, la Euroliga o el mundial de fútbol, pero sólo es postureo electoral. Ha resultado tan burdo el espectáculo mediático del equipo de opinión sincronizada sanchista que, la TVE, un medio público que debería que ser plural e independiente, ha estado bombardeando de forma sectaria en su programación, a modo del ministerio de la propaganda de Goebbels. Que se lo digan a Pedro Delgado, que cortaron su intervención por criticar al Gobierno, con la excusa de la publicidad. Todo ello, aderezado con la actuación estelar de algunos actores de la 'ceja': Bardem, Almodóvar, García Montero, Miguel Ríos, recitando los nombres de niños gazatíes fallecidos; con claro alzheimer hemipléjico de los niños judíos víctimas del 7-O. El último invento de esta impostura es que el fiscal general del Estado va a investigar el genocidio en Gaza: los pájaros contra las escopetas. En el fondo, todo este montaje ha sido un bote de humo del presidente del Gobierno para desviar la atención de las saunas, los burdeles y los casos de corrupción.

Al finalizar la Vuelta se encontraban las radicales de izquierda Ione Belarra e Irene Montero, gritando con kufiyas o pañuelos palestinos al cuello. Según las últimas encuestas de intención de voto, Podemos, Sumar y el PSOE (el feminismo de Hamás) intentan arrebatarse entre sí el espacio de extrema izquierda, ante su caída electoral. En esa lucha para defender la causa Palestina y el boicot a Israel (antes el 11-M, el Prestige, la Dana, incendios…) el presidente actúa como un 'hooligan' más. Ese exceso le puede llevar a incurrir en el reproche penal de provocación de desórdenes públicos, y a sus socios de Gobierno por desobediencia o atentados contra la autoridad. Realizando una comparativa con el célebre eslogan electoral de Clinton, se podría decir: ¡no es Gaza, estúpidos! Sánchez trata de hacerse con este espacio electoral radical, que es donde puede crecer. Para ello polariza al máximo la sociedad, para dejar atrás a sus socios de Gobierno, y mostrar que él representa el original de la izquierda radical y sus socios sólo una fotocopia. Con este 'agitprop', Sánchez pretende conseguir más escaños mediante las barricadas, para permanecer en el poder.