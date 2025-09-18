Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ad Líbitum

Vuelta

El asunto de Gaza lo ha aprovechado el Gobierno de enganche electoral, para ganar el relato y cambiar la agenda política.

Javier Pereda Pereda

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:24

La imagen de la marca España en esta Vuelta Ciclista quedará para los anales de la historia. La Unión Ciclista Internacional ha mostrado su desaprobación ... por el boicot y la violencia que se ha provocado, al participar del equipo hebreo 'Israel Premier Tech'. La acusación al Gobierno español causa vergüenza, por instrumentalizar el deporte con fines políticos. Este organismo se cuestiona la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales y garantizar su buen desarrollo en condiciones de seguridad, conforme los principios de la Carta Olímpica. Se ha dado la nota. Para la primera ministra danesa, socialdemócrata, critica al presidente Sánchez por aplaudir a los matones. El espectáculo de 'kale borroca' ha dado la vuelta al mundo, con suspensión de la última etapa y una entrega deslucida de trofeos en un hotel. Se crea el precedente, para sucesivos eventos deportivos, donde se pueda ejercer la violencia, al anteponer la ideología al deporte. El Consejo Superior de Deportes, que sabemos de quién depende, sigue las directrices jerárquicas. Resulta inaudita la provocación del presidente Sánchez, de sentirse «orgulloso» de estos hechos violentos, con veinte policías heridos y dos detenidos. Que Israel esté actuando de forma desproporcionada en Gaza, contra los terroristas de Hamás financiados por Irán, con numerosas muertes de civiles, no legitima a quienes invocan los derechos humanos a combatir la violencia con más violencia. El derecho a la manifestación está contemplado constitucionalmente, pero en ningún caso la manifestación violenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  5. 5 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  6. 6

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  9. 9 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  10. 10 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vuelta

Vuelta