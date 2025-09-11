Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Santuario de Torreciudad.

Torreciudad

Acaba de cumplirse 50 años del nuevo santuario. Durante este tiempo más de diez millones de peregrinos han visitado Torreciudad, entre ellos cientos de jienenses.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:36

A veinte kilómetros de Barbastro (Huesca) se encuentra el santuario de Torreciudad, dedicado a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de los ... Ángeles. La Virgen de Torreciudad es una talla románica del siglo XI, de las denominadas «vírgenes negras», sedente, con el niño en brazos, y se hallaba en la antigua ermita, en un escarpado saliente sobre el río Cinca. Allí acudió con dos años el barbastrense san Josemaría, llevado por sus padres, para agradecer a la Virgen la curación de una enfermedad. Como muestra de gratitud y para impulsar la devoción mariana, el 24 de septiembre de 1962 —festividad de Nuestra Señora de la Merced—, como reza la escritura notarial, se suscribió un contrato de enfiteusis o 'treudo' —en su acepción aragonesa de origen medieval—, entre el señor Obispo de Barbastro, Jaime Flores Martín y el Opus Dei junto con una sociedad anónima. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Benabarre. La diócesis cedía a perpetuidad la antigua ermita con la Virgen, reservándose el dominio directo, a cambio del pago de un censo enfitéutico anual de 3.200 pesetas, ahora serían 889,20 €, con determinadas condiciones. Cuatro años más tarde, el 8 de septiembre de 1966, los firmantes del censo enfitéutico convienen —sin modificar el anterior contrato— la necesidad de realizar un nuevo templo más grande para acoger a los peregrinos. Se acuerda colocar la imagen de la Virgen de Torreciudad, previa restauración, en este nuevo santuario, que forma una unidad arquitectónica con la ermita primigenia. Así, el 7 de julio de 1975, quedó inaugurado el nuevo santuario, construido por el arquitecto Heliodoro Dols, de ladrillo a caravista y alabastro.

