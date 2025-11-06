Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tenorio

Don Juan de Tenorio ha pasado de la literatura a la cultura popular (un donjuán) para designar a ese personaje sin escrúpulos, que presume de ser un conquistador (...)

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:54

Al celebrar la fiesta de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, el teatro español se convierte en teología de la gracia. Durante este ... mes se presenta una magnífica ocasión para recrear el drama romántico 'Don Juan Tenorio', del vallisoletano José Zorrilla, publicado en 1844, de fácil localización en internet, para disfrutar de dos deliciosas horas. Es el tiempo en que el corazón cristiano piensa en el cielo, el infierno, el purgatorio, el pecado, el juicio, la muerte y la misericordia. El verso de este poeta y dramaturgo del Romanticismo sube al escenario para pararnos en lo único necesario, las verdades eternas. En las aulas estudiamos de memoria los versos de la obra 'Don Juan de Tenorio': «¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor?». Don Juan de Tenorio ha pasado de la literatura a la cultura popular (un donjuán) para designar a ese personaje sin escrúpulos, que presume de ser un conquistador y de tener a todas las mujeres que desea en sus brazos. Este seductor se mofa de virtudes como la fidelidad, la honestidad y la decencia, por lo que se considera como el prototipo del pecador: «Aquí está Don Juan Tenorio, y no hay hombre para él; desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y cualquier empresa abarca si en oro o valor estriba». Representa las mismas costumbres sociales de moda entonces y ahora: el vicio y el libertinaje, la temeridad, el descaro, el poder, el placer, el éxito inmediato.

ideal Tenorio

Tenorio