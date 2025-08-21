Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Castillo de Manzanares El real.
Soto

La mayor concentración de cigüeñas de la comunidad madrileña reside en esta zona, como se advierte en los nidos del campanario de la iglesia de la Inmaculada Concepción

Javier Pereda Pereda

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:38

Las tres primeras semanas de agosto he descansado en el municipio madrileño de Soto del Real. Antiguamente se llamaba Chozas de la Sierra, situado en ... la zona sur de la sierra de Guadarrama, en la Cuenca Alta del Manzanares. Está ubicado a mil metros de altitud, y consta en su demarcación el embalse de Santillana y la cima de La Najarra, a más de dos mil metros. Limita al norte con el municipio de Rascafría; once kilómetros al sur con Colmenar Viejo, su partido judicial; ocho kilómetros al este Miraflores de la Sierra; y al oeste Manzanares El Real. En el siglo XII surgió el litigio entre los concejos de Segovia y Madrid que se disputaban estas tierras. Los segovianos se apropiaron de Colmenar Viejo y Manzanares. Según la leyenda, los madrileños quemaron estos territorios al no retirarse los segovienses, y de ahí la denominación de Soto: 'Casas Quemadas'. En el siglo XV, el rey Juan II tomó cartas en el asunto y regentó estas circunscripciones, de donde procede el nombre de 'real', y entregó al marqués de Santillana estos territorios, en calidad de señorío perpetuo.

