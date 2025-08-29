Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Julio, Manuel y Ramón.

Resistiré

La dimensión verdadera de estos dos artistas nos la da Julio Iglesias, al ponderar la inteligencia de sus amigos, Manuel y Ramón, y calificarles de precursores de la música pop en España.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:59

La formación más antigua de la música popular española, el Dúo Dinámico, ha permanecido unida hasta que la muerte los ha separado. Con la marcha ... al cielo de Manuel de la Calva, a los 88 años, deja a Ramón Arcusa sin un hermano y amigo. Fue a finales de los años cincuenta, cuando dos barceloneses, Manuel y Ramón, cuyas humildes familias había emigrado a la Ciudad Condal para trabajar, se conocieron en la fábrica de motores de aviación Elizalde, en donde trabajaban como delineantes. Unieron sus voces por vez primera para animar la fiesta de empresa de Navidad, cantando un villancico. Entonces se plantearon la aventura artística, y su presentación oficial fue en Radio Barcelona. Se presentaron como el grupo musical 'The Dinamic Boys', pero el periodista, con buen criterio, se negó a utilizar el nombre en inglés y lo tradujo por Dúo Dinámico. La impronta de la música pop del Dúo Dinámico supuso una revolución en nuestro país, que se recomponía para superar los efectos de la posguerra. Sus canciones románticas, apolíticas, sobre el amor humano, constituirían un referente en la cultura española.

ideal Resistiré

Resistiré