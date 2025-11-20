Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ad Líbitum

Objeción

El derecho a la objeción de conciencia tiene cabida implícita en el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, que nadie está obligado a declarar.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

La Comunidad de Madrid se ha negado facilitar al Ministerio de Sanidad la lista de médicos objetores al aborto, porque intuye intenciones aviesas. La ministra ... Mónica García invoca el cumplimiento de la ley, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso argumenta que serán los tribunales quienes decidan, porque se vulnera la objeción de conciencia de estos facultativos. Facilitar al ministerio las 'listas negras' de médicos objetores para practicar el aborto, como han realizado otras Comunidades, implica intimidar sus conciencias. Estas listas nos recuerdan a la época nazi, en la que se señalaba a los judíos con la estrella amarilla de seis puntas, mediante la palabra 'Jude', para identificar y estigmatizar a los herederos del rey David. Un preludio de la deportación y el holocausto de más de seis millones de judíos exterminados en los campos de concentración. El derecho a la objeción de conciencia tiene encaje constitucional en el artículo 30, al referirse al servicio militar; pero también tiene cabida implícita en el artículo 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, que nadie está obligado a declarar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  5. 5 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  8. 8

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Objeción

Objeción