Ad líbitum

Noelia

Este caso emblemático sirve para plantearse muchas cuestiones antropológicas sobre el sentido de la vida, la libertad y el dolor.

JAVIER PEREDA PEREDA

JAÉN

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:58

Noelia Castillo es una joven catalana de 24 años, que, en el último intento de suicidio, se lanzó desde un quinto piso, quedando parapléjica. Pese ... a la discapacidad del 74% y sus trastornos mentales, es una chica que se mueve en silla de ruedas y con muletas. Incluso es coqueta y le gusta pintarse e ir elegante. A raíz de que el Congreso de los Diputados aprobara el 18 de marzo de 2021 la ley de la eutanasia —202 votos a favor y 141 en contra—, se han efectuado 1.300 solicitudes, de las cuales apenas la mitad han conseguido la prestación. En el caso de Noelia, el padre se opuso a que le practicaran la eutanasia, porque entendía que, pese a sus limitaciones, con los cuidados médicos y con ayuda psicológica podría desarrollar una vida digna. En la tramitación del expediente administrativo, 'la dupla' del médico y jurista que tenían que dictaminar si reunía los requisitos legales, concertaron abstenerse. Lo que llevó a que 19 especialistas del servicio de salud de Cataluña, entraran a valorar si procedía dicha prestación, de cuyo Parlamento 109 diputados están a favor de la eutanasia y 26 en contra. El dictamen de este organismo autonómico es el único admitido en el expediente, pues ni en la vía administrativa ni en la judicial se ha podido aportar un dictamen contradictorio. Un día antes de que se le concediera a Noelia la prestación solicitada, el padre interesó del juzgado contencioso-administrativo número 12 de Barcelona, la adopción de medidas cautelares, a expensas de que se dictara una resolución judicial firme. Este juzgado, el 14 de marzo de 2025 dictó sentencia desestimando el recurso formulado por su progenitor, argumentando que no estaba legitimado para actuar, al ser su hija mayor de edad. Esta sentencia se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, el 19 de septiembre de 2025, ha notificado la sentencia, confirmado la del juzgado 'a quo', pero con la salvedad importante de reconocer que el padre está legitimado para intervenir en el proceso, tal y como había informado el Ministerio Fiscal. Aspecto que creará jurisprudencia para otros supuestos, a expensas de pronunciamientos posteriores.

