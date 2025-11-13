Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La connivencia y la unión entre el fiscal general del Estado y el presidente del Gobierno ha llevado a hacer causa común.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:19

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos (art. 197 C.P.), queda visto para ... sentencia. Que la máxima autoridad encargada de velar para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, se sienta en el banquillo, resulta inédito e histórico. Pero la clave radica —con independencia de la sentencia— en la vergonzosa politización de la justicia e intromisión del Poder Ejecutivo en la Fiscalía. El presidente Sánchez dejó claro de quién depende la Fiscalía, y no ha tenido recato alguno en utilizar en su favor esta institución del Estado. El causante de este juicio ha sido Sánchez, para atacar a su rival político, Isabel Díaz Ayuso, revelando los correos entre la defensa de su novio y la fiscalía. El actual Gobierno socialista ha colonizado todas las instituciones, por tener un sentido patrimonial de la democracia. No obstante, el acusado García Ortiz también ha sido complaciente con el poder, delegado por su antecesora Dolores Delgado. La connivencia y la unión entre el fiscal general del Estado y el presidente del Gobierno ha llevado a hacer causa común.

