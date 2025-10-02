Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis y Manoli con sus nietos. Ideal
Ad Líbitum

José Luis

Era muy trabajador, alegre, humilde, servicial, amigo de sus amigos.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:30

Comenta

El día de los tres Arcángeles, José Luis García Campos tenía reservada la merecida corona, porque ha peleado el noble combate, ha guardado la fe» ( ... 2 Tim 4,7). La iglesia de Cristo Rey en Jaén estaba llena de familiares y amigos, porque en sus 88 años de vida, ha multiplicado los talentos recibidos. Era muy trabajador, alegre, humilde, servicial, amigo de sus amigos. Su profesión estuvo ligada al dibujo. Opositó a la plaza de funcionario de Dibujo y Arquitectura de la Diputación de Jaén. También obtuvo las oposiciones de profesor de Dibujo Técnico en la Escuela de Maestría Industrial, luego Instituto San Juan Bosco. Compaginaba estos trabajos con colaboraciones para estudios de arquitectura e ingeniería, y daba clases particulares para estudiantes de escuelas técnicas. Como aclaraba, quería dar la mejor formación a sus cinco hijas: Blanca, Mamen, Chiqui, Chica y Livia, en el colegio y la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  5. 5 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  6. 6 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  7. 7

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto
  8. 8 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  9. 9

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  10. 10 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Luis

José Luis