Heridos

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:11

El reciente estreno del documental 'Heridos' supone un canto a la esperanza. Se trata del testimonio valiente de cuatro personas, que expresan su profunda herida ... tras haber abortado. El reportaje, que dura 77 minutos, está dirigido por Borja Martínez-Echevarría y la distribuidora 'European Dreams Factory'. Existe un paralelismo en la legalización del aborto en EE.UU., en 1973 por el Tribunal Supremo, mediante la sentencia 'Roe vs Wade', y en nuestro país en 1985, mediante una orquestada campaña de mentiras. Entonces se pretendía manipular a la opinión pública argumentando que se practicaban 300.000 abortos de forma clandestina, cuando nacían 400.000 niños al año. Se buscaba introducir el aborto alegando situaciones extremas como los supuestos de violación, malformación del feto o de peligro para la salud física y psíquica de la madre.

