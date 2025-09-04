Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis.

Frassati-Acutis

Estos futuros santos se han presentado como modelo a seguir en las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Sídney, Seúl y Lisboa

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:46

El próximo domingo, 7 de septiembre, el Papa León XIV declarará santos a dos laicos italianos: Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. El turinés Pier ... Giorgio falleció en 1925 de poliomielitis, a los 24 años; el milanés Carlo murió en 2006 de leucemia, a los 15 años. Llama la atención que alcancen la santidad con tan corta edad, lo que ha ayudado a que cientos de jóvenes imiten sus atractivas vidas. San Pablo —tan leído por Frassati— recuerda a los de Éfeso que «Dios nos ha elegido antes de la constitución del mundo para que seamos santos». Por lo tanto, todos están llamados a la santidad; no sólo los sacerdotes o religiosos, sino también los laicos, los adolescentes, las mujeres, de cualquier raza o condición. Puede parecer que la santidad se presenta como una meta inalcanzable, a la que sólo unos pocos privilegiados pueden conseguir. Sin embargo, la realidad que nos muestran estos muchachos es bien distinta. Porque el principal artífice de la santidad no es tanto el empeño personal como la gracia de Dios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  6. 6 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  7. 7 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9

    Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia
  10. 10 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Frassati-Acutis

Frassati-Acutis