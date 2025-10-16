Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sánchez, Abascal y Feijóo. Ideal
Estrategias

A dos años de legislatura por delante, la maquinaria de los partidos políticos despliega sus estrategias.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:39

La frase de que «la mejor defensa es un buen ataque», recogida en 'El Arte de la Guerra' de Sun Tzu, tiene plena aplicación en ... el ámbito político. Los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno: su mujer, su hermano, los dos últimos secretarios de organización, el fiscal general del Estado, la presunta financiación irregular del partido…, parece como si no le afectaran. Así en las recientes encuestas del CIS de José Félix Tezanos, Sánchez adelanta en 15 puntos a Feijóo y después sigue Abascal a dos puntos. Pese a que nadie crea esos sondeos, se trata de influir en el electorado. A dos años de legislatura por delante, la maquinaria de los partidos políticos despliegan sus estrategias.

