Reunir los hechos acaecidos durante este tiempo, conectando todas las piezas del entramado, resulta esclarecedor.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:09

Recomiendo el documental que puede verse en internet: 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción'. Parece tendencioso el titular, pero la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda ... Díaz, acaba de declarar en el Senado: «Queda gobierno de corrupción para rato». Aunque el subconsciente le haya jugado una mala pasada, nadie duda de que, en un país democrático normal, tendría que haber dimitido. Volvería al negocio familiar de su suegro Sabiniano de saunas gais y prostíbulos. La virtualidad de este documento de investigación de noventa minutos, producido por Terra Ignota y Hazte Oír, en el que intervienen periodistas y representantes de asociaciones, consiste en resumir los siete años de corrupción del sanchismo-socialismo. Un personaje con ínfulas de poder, a quien se ha calificado de psicópata, narcisista —«yo estoy bien», «son las cinco y no he comido»— y mentiroso, pero que él traduce por cambios de opinión, ha traspasado todas las líneas rojas en democracia. Se enorgullece de resistir, pues concurrió a dos primarias de dudosa limpieza democrática, como experimentó su correligionaria Susana Díaz.

