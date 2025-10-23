Recomiendo el documental que puede verse en internet: 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción'. Parece tendencioso el titular, pero la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda ... Díaz, acaba de declarar en el Senado: «Queda gobierno de corrupción para rato». Aunque el subconsciente le haya jugado una mala pasada, nadie duda de que, en un país democrático normal, tendría que haber dimitido. Volvería al negocio familiar de su suegro Sabiniano de saunas gais y prostíbulos. La virtualidad de este documento de investigación de noventa minutos, producido por Terra Ignota y Hazte Oír, en el que intervienen periodistas y representantes de asociaciones, consiste en resumir los siete años de corrupción del sanchismo-socialismo. Un personaje con ínfulas de poder, a quien se ha calificado de psicópata, narcisista —«yo estoy bien», «son las cinco y no he comido»— y mentiroso, pero que él traduce por cambios de opinión, ha traspasado todas las líneas rojas en democracia. Se enorgullece de resistir, pues concurrió a dos primarias de dudosa limpieza democrática, como experimentó su correligionaria Susana Díaz.

Asaltó la secretaría general de su partido con sus amigos íntimos en el Peugeot 407: el electricista navarro Santos Cerdán (en la cárcel de Soto del Real), los imputados José Luis Ábalos, al que se llena la boca de feminismo pese su adicción a la prostitución, y Koldo García, el portero de puticlub que repartía comisiones ilegales. En 2018 llega a la Moncloa, al presentar una moción de censura contra Rajoy, con motivo de la infame sentencia del magistrado De Prada, contra la trama Gürtel del PP. Este autócrata se ampara en que los procesos judiciales contra su familia, su fiscal general del Estado, sus dos secretarios de organización y la financiación ilegal del partido, tardarán años hasta que la sentencia sea firme. De ahí su empeño por denunciar el 'lawfare', cuando la mayor corrupción consiste en asaltar el poder judicial, politizando la justicia. Se ha servido de los servicios del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para declarar constitucional la ley de amnistía, como pago político a los independistas catalanes a cambio de mantenerle en el poder. Antes había declarado que «no podría dormir por la noche» si pactaba con Pablo Iglesia (Podemos); también repitió que, con Bildu, la formación de Aizpurúa, los herederos de la banda terrorista ETA, «no vamos a pactar»; tampoco lo harían con un prófugo de la justicia, Puigdemont; pero incumplió sus promesas y se estableció un 'quid pro quo' para seguir en el poder. Si además el aparato mediático socialista tiene colonizado la mayoría de los medios de comunicación, en la RTVE, «espantosa», diría Rosa María Mateos, o el riego masivo de publicidad institucional, hace que el cuarto poder no actúe de contrapeso en una sociedad democrática.

Por eso, el efecto que tiene este documental, al reunir los hechos acaecidos durante este tiempo, conectando todas las piezas del entramado, resulta esclarecedor. Sirve para que la sociedad anestesiada evite la banalidad de la corrupción, expresión de Annah Arendt. Sin un grupo pequeño y heroico, a modo 'pelotón de Spengler', de periodistas, jueces, la UCO y las acusaciones populares, derivaríamos en «españuela»: mitad España, mitad Venezuela. No existe institución del Estado que Sánchez no haya manoseado con sus sucias garras: INE, Correos, Indra, CIS, RTVE, Renfe, Paradores, Navantia, Banco de España, Consejo de Estado, FGE, Tribunal de Cuentas, Instituto Cervantes, Red Eléctrica, SEPI, CNMC, la RAE o la Opa fallida del BBVA al Sabadell. En política exterior se ha alineado con China por Huawei; Venezuela de Maduro: PDVSA, el Grupo de Puebla, Delcy Rodríguez (con las maletas en el aeropuerto de Barajas), Zapatero; Palestina de Hamás, Irán y Hezbolá; y la intervención de Marruecos con Pegasus en la información del móvil de Sánchez. El ministro Grande-Marlaska ha desactivado la UDEF y OCON Sur, para impedir perseguir a los narcotraficantes y debilitar la seguridad del Estado. La conexión corrupta de las cloacas del Estado de Leire Díez, Villarejo, la «información vaginal, éxito asegurado» de Dolores Delgado, ministra de justicia y fiscal general, Tito Berni, Koldo, Ábalos y Cerdán, con las denuncias del intermediario Aldama, las comisiones ilegales de obras públicas e Hidrocarburos, y Begoña Gómez que acude al rescate de Air Europa de Javier Hidalgo. Nada que envidiar a la corrupción felipista. ¿Existe un socialismo bueno? Si no le echamos destruirá las libertades y la democracia.