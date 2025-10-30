Comenta Compartir

El partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona del domingo pasado lo vieron 650 millones de personas en todo el mundo. La ... afición madridista demandaba una reacción de su equipo, después de las goleadas sufridas en el mundial de clubes con el PSG (4-0), y con el Atlético de Madrid (5-2). Era preciso conseguir los tres puntos, porque los últimos cuatro enfrentamientos los ganó el equipo de la Ciudad Condal. Con nuevo entrenador, jugadores y sistema de juego, se superó la prueba de fuego, pero el eterno adversario presentaba bajas notables. A estas alturas el equipo de Concha Espina lidera la clasificación de LaLiga, a cinco puntos del rival por antonomasia, y ocupa el quinto lugar en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Clásico se ha eclipsado con el percance del brasileño Vinicius, que ha copado la información deportiva. En el minuto 72 del partido, Xabi Alonso le cambia por su compatriota Rodrygo Goes, y Vini enajenado y enfurecido sale gritando camino del vestuario: «¡Siempre yo! ¡Me voy de este equipo!»; el espectáculo inédito duró cuarenta segundos. Al poco tiempo volvió al banquillo, por exigencia de Luis Llopis, y con la adrenalina disparada participó de forma activa en la tangana final del partido contra Lamine Yamal, que la semana anterior se había dedicado a calentar el encuentro, con el «Madrid nos roba». En la rueda de prensa Xabi Alonso, en alusión a este incidente, comentó que en su momento hablaría con Vinicius dentro del vestuario. Este miércoles, el extremo izquierdo madridista en su cuenta X, que cuenta con 10 millones de seguidores, e Instagram con 56 millones, pedía disculpas a todos los madridistas, el presidente, los compañeros y club (sin nombrar al entrenador), por su reacción al ser sustituido en el Clásico. En el entrenamiento en Valdebebas tuvo una charla con Xabi Alonso quien ha explicado a la plantilla que las quejas se resuelven de puertas adentro.

Mientras tanto, se ha creado un debate dentro del madridismo. Unos son partidarios de que esta conducta es inaceptable y proponen vender al jugador antes de que finalice el contrato en 2027. Otros plantean gestionar con tacto y cariño esta situación, pues se trata de un jugador diferencial, desequilibrante y necesario. Ancelotti mimó al jugador como si se tratara de un hijo, quizás por su inmadurez afectiva. Xabi quiere que el jugador realice tareas defensivas, y ahí puede estar la explicación de su cambio. El club no da más importancia a este suceso, y le ofrece al jugador otros cinco años más de contrato, que pasaría de ganar 17 millones a 23. De momento, su representante, la sociedad norteamericana 'Roc Nations Sports' se equivoca en la negociación con el Real Madrid. La casa blanca invirtió 45 millones en la compra de Vini Jr. Ahora, según Transfermarkt, está valorado en 150 millones de euros. Llegó a valer 200 millones, al ser nominado al 'Balón de Oro', aunque se lo concedieron a Rodri. El astro brasileño parece que está esforzándose en no entrar a las constantes provocaciones que le tienden los contrarios para descontrolarle. Un entrenador equilibrado y dialogante como Xabi Alonso, que ha sido futbolista en equipos como el Madrid, Liverpool o el Bayern de Múnich, que ha triunfado en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, una apuesta de la presidencia del club, ha afrontado con tacto y serenidad este asunto. Vinicius Jr. es un jugador explosivo, que desborda y está en el club que puede aumentar mejor su proyección. Tiene que elegir entre el dinero o la gloria. Si opta por lo primero que acuda a cualquier club-Estado regado por los petrodólares, como Cristiano Ronaldo que, con 40 años, según la revista Forbes, gana 280 millones al año, publicidad incluida; Messi 130 millones en EE.UU., o Benzema 100 millones. El jugador ha prometido a sus compañeros que este tipo de sucesos no volverán a ocurrir. Si a don Santiago Bernabéu no le tembló el pulso cuando se sublevó Di Estéfano, ni a Florentino con la renovación de Cristiano Ronaldo o Ramos, Vinicius no va a ser una excepción. Los planes del Madrid pasan ahora por reclamar a la UEFA, ante el TJUE, 4.500 millones de euros, puesto que la normativa contra la Superliga, significa un abuso de la posición dominante e impide la libre competencia del mercado.

