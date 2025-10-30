Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabi Alonso y Vinicius Ideal
Ad Líbitum

Clásico

Vinicius Jr. es un jugador explosivo, que desborda y está en el club que puede aumentar mejor su proyección. Tiene que elegir entre el dinero o la gloria.

Javier Pereda Pereda

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:16

Comenta

El partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona del domingo pasado lo vieron 650 millones de personas en todo el mundo. La ... afición madridista demandaba una reacción de su equipo, después de las goleadas sufridas en el mundial de clubes con el PSG (4-0), y con el Atlético de Madrid (5-2). Era preciso conseguir los tres puntos, porque los últimos cuatro enfrentamientos los ganó el equipo de la Ciudad Condal. Con nuevo entrenador, jugadores y sistema de juego, se superó la prueba de fuego, pero el eterno adversario presentaba bajas notables. A estas alturas el equipo de Concha Espina lidera la clasificación de LaLiga, a cinco puntos del rival por antonomasia, y ocupa el quinto lugar en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Clásico se ha eclipsado con el percance del brasileño Vinicius, que ha copado la información deportiva. En el minuto 72 del partido, Xabi Alonso le cambia por su compatriota Rodrygo Goes, y Vini enajenado y enfurecido sale gritando camino del vestuario: «¡Siempre yo! ¡Me voy de este equipo!»; el espectáculo inédito duró cuarenta segundos. Al poco tiempo volvió al banquillo, por exigencia de Luis Llopis, y con la adrenalina disparada participó de forma activa en la tangana final del partido contra Lamine Yamal, que la semana anterior se había dedicado a calentar el encuentro, con el «Madrid nos roba». En la rueda de prensa Xabi Alonso, en alusión a este incidente, comentó que en su momento hablaría con Vinicius dentro del vestuario. Este miércoles, el extremo izquierdo madridista en su cuenta X, que cuenta con 10 millones de seguidores, e Instagram con 56 millones, pedía disculpas a todos los madridistas, el presidente, los compañeros y club (sin nombrar al entrenador), por su reacción al ser sustituido en el Clásico. En el entrenamiento en Valdebebas tuvo una charla con Xabi Alonso quien ha explicado a la plantilla que las quejas se resuelven de puertas adentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Clásico

Clásico