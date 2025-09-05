Volver a empezar

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«La ciudad no espera. Solo cambia de piel mientras tú vuelves con la arena aún pegada en las pestañas»

Javier Peña

Arquitecto

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:38

Hay un instante preciso, casi cruel, que marca el fin del verano: el momento en que la maleta se vacía en la misma habitación donde ... hace un mes te prometiste no volver a vivir con prisas. La ropa huele todavía a crema solar, el cuerpo arrastra un tempo más lento y la cabeza, ingenua, se resiste a admitir que el horizonte ya no es azul marino, sino gris hormigón.

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  6. 6 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  7. 7

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Espacios grises

