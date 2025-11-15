Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Cuarta Pared

Vértigo (de altura y de precio)

«Durante décadas, los últimos pisos fueron el patito feo de los edificios: calor infernal en verano, filtraciones en cuanto llovía y ese encanto especial de escuchar cada pisada de la vecina del quinto como si estuviera en tu salón»

Javier Peña Alcalde

Arquitectura (www.medarquitectos.com)

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:57

Comenta

Hay una escena en El apartamento de Billy Wilder donde Jack Lemmon sube interminables escaleras hasta su modesto piso. Era 1960 y vivir arriba del ... todo significaba, básicamente, que no había ascensor y que tus gemelos iban a estar en forma. Hoy, medio siglo después, esa misma ubicación se vende como privilegio exclusivo, se anuncia con fotos de terrazas imposibles donde nunca llueve y se remata con la palabra mágica: ático. Como si añadir una sílaba justificara añadir tres ceros al precio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  6. 6 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  7. 7

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  8. 8

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  9. 9

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vértigo (de altura y de precio)