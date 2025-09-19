Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Cuarta Pared

Like, luego existo

«En el futuro, la arquitectura no se medirá en metros cuadrados, sino en likes por minuto»

Javier Peña Alcalde

Arquitecto

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:07

Al asomarnos al escaparate digital del presente, no es difícil intuir cómo será la arquitectura en unas décadas: un híbrido improbable entre catálogo de mobiliario ... escandinavo, episodio de Black Mirror y anuncio de gafas de realidad aumentada. Ya no bastará con levantar edificios; habrá que diseñar escenarios listos para la foto, el vídeo, el holograma y la visita virtual del turista que nunca llegará a pisar el suelo. La arquitectura será, antes que nada, interfaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  6. 6 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  7. 7

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  8. 8 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  9. 9 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  10. 10 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Like, luego existo