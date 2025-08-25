Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nostalgia del café y el periódico en papel

Javier Martín Ríos

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:31

Desde hace años, durante los primeros diez días de agosto, viajo con mi hija a una región de España. Es un viaje en el que ... mezclamos cultura y ocio, porque no hay mejor aprendizaje que ver con tus propios ojos y pisar con tus propios pies ciudades, pueblos, parajes naturales o monumentos que admiramos a través de los libros, revistas, documentales o medios de comunicación. Este año nos tocó Asturias; primero pernoctamos un par de días en León y Astorga, para luego pasar el puerto de Pajares y adentrarnos por la imponente belleza verde de la geografía asturiana, desde sus encrespadas montañas del interior hasta su costa moteada de playas de ensueño y pintorescos pueblos. De cada viaje nos traemos un sinfín de impresiones que ya quedarán para siempre en el recuerdo, que reviviremos cuando un lugar visitado nos aparezca en un libro, en una película, en la conversación con los amigos, en un programa de televisión o en alguna clase de mi hija.

ideal Nostalgia del café y el periódico en papel