El escritor Yu Hua en Granada

Javier Martín Ríos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

En Granada tenemos la suerte de ser visitados por numerosos escritores a lo largo del año y, entre ellos, a menudo contamos con autores de ... gran prestigio de las letras nacionales e internacionales. Los escritores con más nombre casi siempre vienen como invitados en los grandes eventos que se celebran en la ciudad, como festivales, congresos o ferias, pero hay ocasiones en que esto no ocurre así y, de pronto, nos encontramos con un escritor de enorme prestigio internacional que ha recalado en nuestra ciudad de forma más imprevista y modesta, sin la repercusión mediática que su figura acompaña allá donde va. Y por eso me gustaría dejar testimonio del paso por Granada de uno de los escritores imprescindibles de la literatura asiática contemporánea, el escritor chino Yu Hua (1960), autor con millones de lectores tanto dentro de China como fuera de ella y, desde hace mucho tiempo, presente en las quinielas anuales del premio Nobel de Literatura.

