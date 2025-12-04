El escritor Yu Hua en Granada

En Granada tenemos la suerte de ser visitados por numerosos escritores a lo largo del año y, entre ellos, a menudo contamos con autores de ... gran prestigio de las letras nacionales e internacionales. Los escritores con más nombre casi siempre vienen como invitados en los grandes eventos que se celebran en la ciudad, como festivales, congresos o ferias, pero hay ocasiones en que esto no ocurre así y, de pronto, nos encontramos con un escritor de enorme prestigio internacional que ha recalado en nuestra ciudad de forma más imprevista y modesta, sin la repercusión mediática que su figura acompaña allá donde va. Y por eso me gustaría dejar testimonio del paso por Granada de uno de los escritores imprescindibles de la literatura asiática contemporánea, el escritor chino Yu Hua (1960), autor con millones de lectores tanto dentro de China como fuera de ella y, desde hace mucho tiempo, presente en las quinielas anuales del premio Nobel de Literatura.

El pasado 26 de noviembre tuvimos la oportunidad de tener a Yu Hua en Granada por motivo de la presentación de su última novela recién publicada en noviembre en español, 'La ciudad escondida', en un acto organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de Granada, Casa Asia, en colaboración con Seix Barral, la editorial del autor, dentro de una pequeña gira que también lo llevó a Barcelona, Madrid y Salamanca. La presentación se celebró en la Facultad de Traducción e Interpretación por la tarde y la expectación fue máxima, con varios cientos de personas venidas no sólo de Granada sino desde otras provincias, que hicieron cola en el Palacio de la Columnas de la calle Puentezuelas durante varias horas, por lo que al final sólo una parte tuvo acceso a escuchar en la sala al autor. Entre el público había muchos ciudadanos chinos, especialmente estudiantes, entusiasmados y casi incrédulos de poder haber visto en persona en Granada a uno de los escritores más queridos y admirados en su país.

La presentación consistió en un diálogo con el autor a través de las preguntas de la profesora y traductora de chino Belén Cuadra Mora y un servidor, con la colaboración en la interpretación consecutiva a cargo de la profesora Alicia Yin del Instituto Confucio. En dicho diálogo se abordaron distintos aspectos sobre la creación de su última novela, 'La ciudad escondida', traducida al español por Anne-Hélène Suárez, una obra ambientada entre finales de la dinastía Qing y los primeros años de la república, que el autor definió como una novela legendaria, que homenajea a Shakespeare, en la que despliega un profundo conocimiento de la cultura tradicional china en una época que lentamente se abre paso hacia la modernidad, marcada por graves conflictos internos y sociales, en los que los protagonistas de la novela tienen que luchar por sobrevivir en un mundo plagado de adversidades. También se hizo referencia a su larga trayectoria con mención especial a sus obras más emblemáticas, ya consideradas como clásicas en la literatura china contemporánea, como 'Gritos en la llovizna' (1991), 'Vivir '(1992), cuya adaptación al cine por el director Zhang Yimou le llevó a alcanzar la fama internacional, 'Crónicas de un vendedor de sangre' (1995), Brothers (2005), entre otras, que le han reportado millones de lectores y premios internacionales como el James Joyce (2004), ser investido Caballero de las Artes y las Letras de Francia (2004) o el Premio Especial del Libro de China, el galardón más prestigioso para un escritor en su país.

Yu Hua, que estuvo acompañado por su esposa Chen Hong, además de la presentación del libro, tuvo la oportunidad de estar casi dos días visitando Granada y quedó hondamente impresionado por la belleza del lugar. Antes sólo había estado en Barcelona y Madrid, y el descubrimiento de una ciudad de provincias española como Granada lo dejó maravillado. Alguien le dijo en Barcelona, antes de tomar el tren, que cuando llegara a Granada posiblemente ya no querría irse de allí; él pensó que esa persona era algo exagerada, pero cuando contempló la ciudad desde La Alhambra dijo que esa persona no le había engañado. Además de la Alhambra y el Generalife, visitó los lugares más emblemáticos de la ciudad acompañado por las directoras del Instituto Confucio, Bu Shan e Isabel María Balsas Ureña, visitando barrios históricos como el Albaicín, el Sacromonte y el Realejo, donde se hospedó en la Corrala de Santiago, y monumentos como la Catedral, la Capilla Real y el Cuarto Real de Santo Domingo, entre otros lugares. Se quedó impresionado por la arquitectura tradicional de nuestros barrios históricos y esa presencia del agua de las fuentes en calles, plazas y monumentos, que tan grata impresión siempre ha dejado en los viajeros que a lo largo del tiempo han visitado nuestra ciudad.

No sé si un día Yu Hua volverá a Granada. Por la honda impresión que le ha dejado la ciudad, quizás algún día volvamos a verlo por aquí e incluya de nuevo a Granada en futuras presentaciones de sus libros, más allá de Madrid y Barcelona. De momento, ya que su estancia no fue cubierta por los medios de comunicación, quisiera dejar testimonio de su paso por Granada en el periódico, porque no todos los días tenemos la oportunidad de contar en la ciudad con uno de los escritores imprescindibles y más leídos de la literatura asiática contemporánea.