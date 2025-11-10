Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Demografía e inmigración

Ya sabemos que una sociedad sin niños no tiene futuro

Javier Martín Ríos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:05

Somos un país que envejece y a la larga lo vamos a pasar mal si las cosas no cambian. De momento, la inmigración está frenando ... el fenómeno en los últimos años y, tal como indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una parte de los nacimientos en España se debe a parejas mixtas o parejas de extranjeros que residen en nuestro país. Ya sabemos que una sociedad sin niños no tiene futuro y, ante la baja natalidad por parte de las parejas españolas, estos niños que ahora nacen, sean quienes sean sus padres, sea cual sea la procedencia de los mismos, son parte del futuro de nuestro país. Estos niños crecerán, estudiarán y entrarán en el mercado laboral, y seguramente serán esos trabajadores que algún día mantengan con sus cotizaciones la seguridad social y un sistema de pensiones cuyo futuro siempre está en entredicho. Frente al discurso antiinmigración por determinados sectores políticos y sociales populistas, nunca deberíamos olvidar que una sociedad sin niños no tiene futuro y sería necesario tener en cuenta esta situación y encarar la problemática de una forma clara y coherente, que se analice objetivamente la realidad del presente y se diseñe un plan activo de integración de personas migrantes por parte de las administraciones correspondientes.

