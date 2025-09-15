Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escudo municipal frente a la adicción digital de los menores

Javier Luna Quesada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:15

Las pantallas se han convertido en la compañía constante de niños y adolescentes. Pasan más horas conectados que en cualquier otra actividad, y las consecuencias ... empiezan a ser alarmantes: sedentarismo, problemas de sueño, ansiedad, depresión y una peligrosa sensación de soledad. Uno de cada cinco adolescentes en España hace un uso problemático de internet y de las redes sociales, según el Plan Nacional sobre Drogas. Estamos criando una generación atrapada en algoritmos diseñados para la adicción.

